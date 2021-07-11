از سرنوشت سوریه، یمن و عراق عبرت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان، در اظهاراتی که در ولایت خوست در شرق این کشور ایراد کرد از طالبان خواست تا با درس گرفتن از سرنوشت کشورهایی همچون سوریه، عراق و یمن خشونت ها در افغانستان را کاهش داده و به روند صلح بپیوندد.

اشرف غنی در ادامه گفت: چرا به جای آنکه فردا سر میز مذاکرات بنشینید، همین امروز اینکار را نمی‌کنید؟ باید از عراق، سوریه، لیبی، یمن، لبنان و الجزایر درس عبرت بگیرید. اگر شما نبرد را انتخاب کنید، مسئولیت آن نیز بر گردن خودتان است.

رئیس جمهور افغانستان در ادامه مدعی شد که دو سال قبل با ارسال نامه ای به ترامپ خواستار خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان شده است.

او گفت که آنچه تاکنون برای صلح انجام داده در تاریخ افغانستان انجام نداده است.

غنی در حالی این اظهارات را بیان کرده که طالبان مدعی تصرف ۸۵ درصد از خاک افغانستان شده و در این میان آمریکا با دروغ پردازی در مورد حمایت از دولت و ارتش افغانستان، سعی در طولانی کردن روند جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان در افغانستان دارد.

در حقیقت آمریکا بدنبال یک دولت ضعیف مرکزی و یک طالبان کنترل شده است تا به بهانه جنگ میان آنها بتواند همچنان در منطقه حضور داشته باشد.