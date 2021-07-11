پایان تیرماه؛ آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره فیلم کوتاه «مدرسه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی «مدرسه» که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است، در هفتمین دوره خود نیز با هدف توجه به اهمیت، کشف و پرورش استعدادهای نوپا، قصد دارد قدمی در مسیر ارتقای فرهنگی و هنری بردارد و فرصتی برای پرورش توانمندی‌های هنری نوجوان‌ها فراهم کند.

در دوره گذشته جشنواره «مدرسه» بیش از ۱۶۱۶ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

در این جشنواره که موضوع آن آزاد قرار داده شده است، آثار دانش آموزان در دو بخش اصلی و جانبی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

جشنواره در بخش اصلی، آثار داستانی، انیمیشن، مستند، علمی و آموزشی، نماهنگ، ویدیوبلاگ و تیزر تبلیغاتی (با تاکید بر برند ایرانی) و در بخش جانبی، آثار فیلمنامه‌نویسی و اقلام تبلیغاتی فیلم (شامل پوستر، عکس و تیزر) را خواهد پذیرفت.

برای شرکت در بخش‌های مختلف جشنواره، به تعداد دلخواه، هیچ مانعی وجود ندارد.

دانش‌آموزان سراسر کشور در تمامی مقاطع تحصیلی می‌توانند تا سی‌ام تیرماه ۱۴۰۰ با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.madresefestival.ir به شکل دقیق‌تر از قوانین و شیوه نامه جشنواره مطلع شوند و آثار خود را ارسال کنند.