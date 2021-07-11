به گزارش خبرنگار مهر، مکی یازع شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴۰۰ موکب خدمات رسان برای استقرار در نقطه صفر مرزی و مسیر شلمچه و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی اعلام آمادگی کردند.

وی بر آموزش مواکب متقاضی برای برگزاری اربعین در شرایط کرونایی تأکید کرد و گفت: هر هفته برای مواکب بومی متقاضی کارگاه‌های آموزشی در زمینه بهداشت و نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی برگزار می‌شود.

رئیس اداره عتبات عالیات آبادان با بیان اینکه این اقدام به منظور توجیه و آموزش در راستای پیشگیری از قطع زنجیره ویروس کرونا انجام می‌شود، افزود: همچنین جلساتی با دیگر استان‌ها در این خصوص برگزار خواهد شد.

وی گفت: با توجه به اینکه هشت استان برای زیارت اربعین از مرز شلمچه گذر می‌کنند، جلساتی با نماینده‌های موکب‌ها و کاروان‌های زیارتی به خصوص استان‌های معین همچون استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر نیز برگزار خواهد شد و تمام موارد مورد نیاز برای خدمات‌رسانی به آنان اعلام می‌شود.

یازع به آماده‌سازی زیرساخت‌های شلمچه برای اربعین اشاره کرد و افزود: برای استقرار موکب‌ها در مسیر شلمچه تمام امکانات زیرساختی در حال پیگیری است و با توجه به اینکه امسال اربعین حسینی در فصل گرم سال همزمان است علاوه بر احداث سایبان‌ها، کارخانه یخ‌سازی نیز احداث می‌شود.