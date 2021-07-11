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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۰:۲۸

رئیس اداره عتبات عالیات آبادان:

۴۰۰ موکب اربعین آماده خدمات‌رسانی در مرز شلمچه هستند

۴۰۰ موکب اربعین آماده خدمات‌رسانی در مرز شلمچه هستند

آبادان- رئیس اداره عتبات عالیات آبادان از اعلام آمادگی ۴۰۰ موکب برای خدمات‌رسانی به زوار اربعین حسینی در مرز شلمچه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مکی یازع شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۴۰۰ موکب خدمات رسان برای استقرار در نقطه صفر مرزی و مسیر شلمچه و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی اعلام آمادگی کردند.

وی بر آموزش مواکب متقاضی برای برگزاری اربعین در شرایط کرونایی تأکید کرد و گفت: هر هفته برای مواکب بومی متقاضی کارگاه‌های آموزشی در زمینه بهداشت و نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی برگزار می‌شود.

رئیس اداره عتبات عالیات آبادان با بیان اینکه این اقدام به منظور توجیه و آموزش در راستای پیشگیری از قطع زنجیره ویروس کرونا انجام می‌شود، افزود: همچنین جلساتی با دیگر استان‌ها در این خصوص برگزار خواهد شد.

وی گفت: با توجه به اینکه هشت استان برای زیارت اربعین از مرز شلمچه گذر می‌کنند، جلساتی با نماینده‌های موکب‌ها و کاروان‌های زیارتی به خصوص استان‌های معین همچون استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر نیز برگزار خواهد شد و تمام موارد مورد نیاز برای خدمات‌رسانی به آنان اعلام می‌شود.

یازع به آماده‌سازی زیرساخت‌های شلمچه برای اربعین اشاره کرد و افزود: برای استقرار موکب‌ها در مسیر شلمچه تمام امکانات زیرساختی در حال پیگیری است و با توجه به اینکه امسال اربعین حسینی در فصل گرم سال همزمان است علاوه بر احداث سایبان‌ها، کارخانه یخ‌سازی نیز احداث می‌شود.

کد مطلب 5255612

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    نظرات

    • علی نصیری IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 0
      پاسخ
      یعنی مرز باز میشه نزدیکای محرم؟؟
    • ناصر IR ۰۴:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      چرامرزه زمینی ترکیه بازشد ولی عراق همچنان بسته ۱

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