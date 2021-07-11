انتصاب «ایال هولاتا» به سمت مشاور امنیتی جدید رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز «ایال هولاتا» افسر ارشد موساد را به سمت مشاور امنیتی جدید این رژیم منصوب کرد.
بر اساس این گزارش، در بیانیهای که دفتر بنت در این خصوص منتشر کرده آمده است: در پرتو سالهای گذشته و تجربه بالا، کارآیی و فهم چالشهای استراتژیک پیش روی اسرائیل در زمینه امنیت و مسائل دیپلماتیک، نخست وزیر بنت، وی (هولاتا) را به این سمت منصوب کرد.
لازم به ذکر است هولاتا طی بیست سال گذشته، مسئولیتهایی در دپارتمان جاسوسی و مدیریت ارشد بخشهای برنامه ریزی راهبردی در سازمان موساد را بر عهده داشته است.
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