گفتگوی مقامات ایران و عراق درباره تردد زائران عتبات

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با «هانی» سرپرست وزارت بهداشت و محیط زیست عراق ملاقات و پیرامون همکاری های دو کشور در بخش بهداشت و سلامت و راهکارهای توسعه این همکاری‌ها گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این ملاقات، همچنین دو طرف درخصوص مصوبه اخیر کمیته عالی بهداشت و سلامت ملی عراق درباره تردد اتباع عادی (زائران عتبات عالیات) بحث و تبادل نظر کردند.



بر اساس این مصوبه دولت عراق، مشروط بر رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، موافقت خود را با آغاز مجدد تردد زوار خارجی به شهرهای مقدس کربلا، نجف، کاظمین و سامره اعلام کرده است.