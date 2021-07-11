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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱:۰۳

در آستانه محرم و اربعین انجام شد؛

گفتگوی مقامات ایران و عراق درباره تردد زائران عتبات

گفتگوی مقامات ایران و عراق درباره تردد زائران عتبات

سفیر ایران و سرپرست وزارت بهداشت عراق درباره چگونگی تردد زائران عتبات عالیات با توجه به شیوع کرونا بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با «هانی» سرپرست وزارت بهداشت و محیط زیست عراق ملاقات و پیرامون همکاری های دو کشور در بخش بهداشت و سلامت و راهکارهای توسعه این همکاری‌ها گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این ملاقات، همچنین دو طرف درخصوص مصوبه اخیر کمیته عالی بهداشت و سلامت ملی عراق درباره تردد اتباع عادی (زائران عتبات عالیات) بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس این مصوبه دولت عراق، مشروط بر رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، موافقت خود را با آغاز مجدد تردد زوار خارجی به شهرهای مقدس کربلا، نجف، کاظمین و سامره اعلام کرده است.

کد مطلب 5255809

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    نظرات

    • افشین IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      از یک طرف محدودین تردد استانی میگذارند از یک طرف تردد عتبات عالیات مجاز میدونند؟ کربلا آنتی ویروس داره؟؟؟!!!

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