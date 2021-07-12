تیراندازی در تگزاس آمریکا/ یک تن کشته و پنج تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های محلی آمریکا به نقل از مقامات پلیس ایالت تگزاس گزارش دادند که در تیراندازی که اوایل روز یکشنبه به وقت محلی در مکانی واقع در شرق شهر «ال پاسو» ایالت تگزاس رخ داد، یک پسر جوان ۲۱ ساله کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

اداره پلیس بخش ال پاسو در گزارشی اعلام کرد که نیروهای پلیس در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع تیراندازی فوراً به محل حادثه اعزام شدند.

مقامات محلی همچنان در حال انجام تحقیقات پیرامون علت و انگیزه احتمالی این تیراندازی هستند.

گفتنی است که شامگاه پنج شنبه نیز شهر «هیوستون» بزرگترین شهر ایالت تگزاس شاهد وقوع تیراندازی بود که طی آن یک زن و یک مرد در رستورانی در مرکز این شهر کشته شدند و فرد مهاجم نیز اقدام به خودکشی کرد.