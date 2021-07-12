دولت بایدن مالکیت پکن بر دریای چین جنوبی را به چالش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دولت فعلی واشنگتن به پیروی از سیاست های چین هراسانه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، مالکیت چین بر دریای چین جنوبی را به چالش کشید. واشنگتن همچنین به پکن هشدار داد که هر گونه حمله ای به فیلیپین در این منطقه راهبردی، پاسخ آمریکا را بر اساس پیمان دفاعی مشترک با مانیل در پی خواهد داشت.

«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا طی بیانیه ای، اخطار واشنگتن به چین را پیشاپیش پنجمین سالگرد حکم دادگاه بین المللی به نفع فیلیپین و علیه ادعاهای دریایی چین درباره مجمع الجزایر «اسپراتلی» اعلام کرد. چین این حکم را رد کرده است.

بلینکن با اشاره به عدم پذیرش ادعاهای دریایی چین توسط دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، گفت: آمریکا سیاست ۱۳ جولای ۲۰۲۰ مبنی بر (عدم پذیرش) ادعاهای دریایی (چین) در دریای چین جنوبی را تایید می کند.

وی در ادامه افزود: ما همچنین تاکید می کنیم که هر گونه حمله ای به نیروهای مسلح فیلیپین، کشتی ها و یا هواپیماهای عمومی در دریای چین جنوبی منجر به فعال شدن تعهدات دفاعی متقابل آمریکا بر اساس بند چهارم پیمان متقابل دفاعی بین آمریکا و فیلیپین در سال ۱۹۵۱ می شود.

چین پیشتر هم به ادعای دولت ترامپ در این زمینه شدیدا واکنش نشان داده بود و این احتمال می رود که تصمیم دولت بایدن مبنی بر تایید اقدام دولت قبلی آمریکا، چین را آزرده خاطر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۶ با صدور حکمی اعلام کرد نقشه دریای چین جنوبی که مورد استناد پکن در خصوص ادعای مالکیت بر تمامی مناطق این دریا است، قدیمی بوده و اکنون تمامی دریا در اختیار چین قرار ندارد.

اگر چه کشورهای پیرامونی دریای چین جنوبی درباره مالکیت جزیره‌های واقع در این دریا باهم اختلاف نظر دارند، اما آنچه مسلم است جمهوری خلق چین تقریباً بر کل دریا و کشورهای ویتنام، فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان فقط بر بخش‌هایی از آن ادعای مالکیت دارند.

دولت آمریکا در سال های اخیر و با دنبال کردن سیاست «ایندوپاسیفیک» به بهانه های مختلف حضور خود را در شرق آسیا و حوزه پیرامونی چین پررنگ کرده است. چین قدرت جهانی آمریکا را در حوزه های مختلف به چالش کشیده است و این احتمال بسیار جدی است که در آینده ای نزدیک چین در حوزه اقتصادی با عبور از آمریکا به قدرت برتر اقتصاد جهان تبدیل شود. با درک همین رقابت های پنهان است که دولت آمریکا با ایجاد چالش‌های مختلف در پیرامون چین، تلاش می کند هزینه پکن را بالا ببرد و از تکیه زدن این کشور بر جایگاه قدرت برتر جهان تا حد ممکن جلوگیری کند.

اگر چه این رویکرد سیاست خارجی آمریکا از زمان اوباما آغاز شده و در دوره ترامپ به اوج خود رسید اما این سیاست در دوره بایدن نیز با شدت بیشتری دنبال می شود.