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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۲۰

رئیس هیات ژیمناستیک استان فارس خبر داد؛

دختران فارس درنخستین دوره رقابت‌های آکروژیم قهرمانی کشور دوم شدند

دختران فارس درنخستین دوره رقابت‌های آکروژیم قهرمانی کشور دوم شدند

شیراز – رئیس هیات ژیمناستیک استان فارس گفت: تیم فارس نایب قهرمان مسابقات آکروژیم دختران قهرمانی کشور شد.

سعید رضا کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بخش دختران برای نخستین بار رقابت‌های قهرمانی کشور رشته آکروژیم در رده سنی ۱۱ تا ۱۶ سال و به صورت مجازی برگزار شد و تیم استان فارس در مجموع به مقام دوم کشور دست یافت.

وی تصریح کرد: با تلاش مسئول کمیته آکروژیم استان، تیم فارس در مسابقات آکروژیم دختران قهرمانی کشور که اسفند ۹۹ به صورت مجازی و با شرکت ۱۱ تیم برگزار شد و نتایج آن اکنون از سوی فدراسیون ژیمناستیک اعلام شده است، در بخش دو نفره با ترکیب هانیه زارع از شیراز و فرنیا مصلحی از فسا موفق به کسب مقام دوم کشور شد و همچنین در بخش ۳ نفره، تیم فارس با ترکیب نارگل آهن ورز، زهرا آقاجان زاده و فاطمه چناری هر سه از شیراز به مقام سوم دست یافت و در مجموع هر دو بخش، تیم استان فارس با مربی گری خانم فاطمه صمدی، نایب قهرمان کشور شد.

کد مطلب 5256004

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