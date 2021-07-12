ناامنی امروز افغانستان نتیجه حضور کشورهای استعمارگر در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در بازدید از مرزهای جنوب شرق کشور و پایانه مرزی میلک در تشریح وضعیت امنیتی مرزهای ایران اسلامی با کشور افغانستان، اظهار داشت: برابر گزارشات دریافتی و در بازدیدی که داشتیم، آرامش کامل در مناطق مرزی میهن اسلامی برقرار است و هیچ دغدغه‌ای در خصوص امنیت مرزهایمان نداریم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به زیرساخت‌های مناسبی که در سال‌های گذشته در مناطق مرزی جهت پاسداری و حراست از مرزهای ایران اسلامی به وجود آمده، افزود: مرزداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری تمام و با اشراف کامل در حال پاسداری و مراقبت از کیان میهن عزیزمان هستند و اجازه کوچکترین ناامنی در مناطق مرزی کشور را نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: نتیجه حضور نامشروع آمریکا در افغانستان چیزی جز خرابی و ناامنی نبوده و امروز مردم افغانستان نیازمند کمک‌های انسان دوستانه کشورهای جهان هستند و بهترین کمک به آنها این است که اجازه بدهند حکومتی مردمی و براساس خواست مردم شکل بگیرد و بیگانگان در امور داخلی این کشور دخالت نکنند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به شرایط به وجود آمده در افغانستان، گفت: کشورهای استعمارگر به رهبری آمریکای جنایتکار با حضور نامشروع خود در منطقه بیش از ۴۰ سال است که آرامش و آسایش را از ملت‌های منطقه گرفته‌اند و این چنین وضعیت اسفناکی را به مردم مسلمان افغانستان تحمیل کرده‌اند.

سردار "رضایی" در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده در کشور افغانستان، در پایانه‌های مرزی "دوغارون و ماهیرود" محدودیت‌هایی برای تردد بین دو کشور ایجاد شده که ان‌شاءالله به زودی برطرف خواهد شد ولی در پایانه مرزی "میلک" تردد خودروها و تبادل کالاهای مورد نیاز دو کشور مانند گذشته و بر اساس پروتکل‌های مرزی در جریان است و فعلاً مشکل خاصی در این منطقه مرزی نداریم.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان اظهار داشت: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی هیچ گونه تهدیدی از سمت ایران اسلامی متوجه همسایگان نشده اما گاهی مستکبران سعی می‌کنند با ایجاد فتنه مشکلاتی را در منطقه بوجود بیاورند، لیکن مردم مسلمان و مقامات دو کشور همواره در کنار هم ایستاده‌اند و هیچ مشکلی با هم ندارند و رفتار جمهوری اسلامی ایران در حسن همجواری بر همگان ثابت شده است.