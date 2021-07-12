پاسخ مثبت مدیران به ۴۸ درصد ملاقات مردمی طرح «سامد»

غلامرضا فتح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ملاقات مردمی و پاسخ گویی بر خط (سامد)، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ در استان تعداد ۲ هزار و ۸۸۸ برنامه دیدار چهره به چهره و ملاقات مردمی از سوی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار که معادل ۱۴ هزار نفر از مردم استان مرکزی از نزدیک با مدیران دیدار و گفتگو کردند.

وی ادامه داد: معادل ۴۸ درصد این ملاقات‌ها با پاسخ مثبت مدیران همراه بوده است که به رغم محدودیت‌های قانونی، تنوع، حجم مطالبات و … اقدام مؤثری در رفع مشکلات شهروندان است.

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری مرکزی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۲۰ برنامه پاسخگویی بر خط مدیران از طریق سامانه سامد انجام که ایشان به تقاضای تعداد ۱ هزار و ۱۷۱ نفر از شهروندان به صورت تلفنی پاسخ ارائه و رسیدگی کردند، که این موضوع معادل ۲۰ درصد رشد داشته است.

فتح آبادی گفت: مدیران سه دستگاه اجرایی استان شامل شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان در بین ادارات کل مشابه در کشور به ترتیب موفق شدند رتبه ۱، ۲ و ۳ را کسب کردند. از طرفی در سال جاری از ادارات کل آموزش و پرورش، ورزش و جوانان استان انتظار داریم در برنامه ملاقات عمومی و پاسخگویی برخط جایگاه خود را ارتقا دهند.

وی ادامه داد: همکاران ما در دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی معادل ۲۰ درصد اقدام مثبت دستگاه‌های اجرایی را از طریق برقراری ارتباط تلفنی با متقاضیان و نیز روند صحت و سقم انجام ملاقات‌های عمومی و پاسخگویی بر خط را راستی آزمایی کرد و در سال جاری طبق برنامه عملیاتی دفتر این برنامه‌ها با قوت و رویکرد جدید پیگیری و نظارت لازم را بر تحقق اهداف و شاخص‌های کلی اعمال خواهد کرد.

مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری مرکزی در پایان گفت: استان مرکزی با کسب ۴۵ امتیاز از مجموع ۶۰ امتیاز در سال ۱۳۹۹ موفق شد از رتبه ۳۱ در سال ۱۳۹۸ به رتبه ۶ در سال ۱۳۹۹ ارتقا یابد.