به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام مدیرعامل شرکت مترو با اعلام مطلب فوق افزود: به موازات پیگیری برنامه‌های مربوط به افتتاح ایستگاه‌های شهید رضایی در خط ۶ و توحید در خط ۷، تلاش مستمری صورت گرفته تا ۴ ورودی جدید نیز در ایستگاه‌های برج میلاد، مهدیه، مولوی و رودکی آماده استفاده شهروندان شود. البته انجام به موقع این تعهدات در صورتی میسر خواهد شد که منابع مالی مورد نیاز که عمدتاً جهت تأمین پله‌برقی‌ها و آسانسورها لازم است، در اسرع وقت تزریق شود تا بتوان در موعد مقرر شاهد گشایش ورودی‌های مورد اشاره باشیم.

در مورد این ۴ ورودی گفتنی است ورودی شرقی ایستگاه برج میلاد در ضلع شرقی بلوار آرش و جنب دانشگاه علوم پزشکی، ورودی شمال غربی ایستگاه مهدیه به عنوان ورودی مستقل خط ۷ در ضلع شمال غربی تقاطع خیابان‌های مولوی و حضرت ولیعصر (عج)، ورودی شمالی ایستگاه مولوی در ضلع شرقی چهارراه مولوی و جنب بیمارستان‌های اکبرآبادی و اشرفی اصفهانی، ورودی شرقی ایستگاه رودکی در باند شمالی - شرقی بزرگراه شهید نواب صفوی و تقاطع پل امام خمینی (ره) واقع شده‌اند.

با افتتاح این ۴ ورودی جدید، شمار ورودی‌های ساخته شده مربوط به ایستگاه‌های بهره‌برداری شده قبلی در دوره کنونی مدیریت شهری به ۱۶ ورودی خواهد رسید.