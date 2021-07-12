انواع تیپ مته و کاربرد آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مته ابزاری است که برای سوراخ کردن سطوح مختلف از جمله سطوح سخت به کار میرود. مته در دریل به سرعت می چرخد و سوراخی دایرهای شکل در سطح مورد نظر ایجاد میکند. بسیاری از افراد در طول روز با دریل سر و کار دارند و برای سوراخ کردن سطوح خاص از آن استفاده میکنند. شناخت کافی از انواع مته و کاربردهای آن میتواند به ما کمک کند که از متهها در جهت درست استفاده کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع تیپ مته در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
مواد سازنده انواع تیپ مته
متهها در انواع و اندازههای متفاوت تولید میشوند و با توجه به کاربردی که دارند، از مواد مختلف برای تولید آن استفاده میشود.
مته های فولادی
مته فولادی با کربن کم: برای سوراخ کردن و ایجاد حفره در سطوح چوبی به خصوص چوبهای سخت از این متهها استفاده میشود. مته های فولادی کم کربن طول عمر بالایی دارند و نیازی نیست به طور مداوم تیز شوند.
مته فولادی پر کربن: مته های ساخته شده با کربن زیاد برای سوراخ کردن سطوح چوبی و فلزی مناسب هستند. این متهها در برابر دمای حاصل از اصطکاک و سوراخ کاری بر روی سطح، ضریب خطای کمتری دارند.
مته فولادی آلیاژی: این نوع متهها سرعت بالا و در برابر دما مقاومت زیادی دارند و برای سوراخ کردن سطوح فلزی و چوبهای سخت به کار میروند.
فولاد آلیاژی کبالت: این متهها بیشتر در صنایع سنگین و حفاری ماشین آلات مورد استفاده قرار میگیرند. مته های آلیاژی در برابر دما و عملیات حرارتی مقاومت بالایی دارند. برای سوراخ کردن فولادهای ضد زنگ از این متهها استفاده میشود.
پوششهای مته
اکسید سیاه: اکسید سیاه یکی از پوششهای مقاوم و گران قیمت است که طول عمر بالایی دارد و در برابر دما و سایش و خوردگی مقاومت خوبی از خود نشان میدهد.
نیترید تیتانیوم: از انواع پوششهای سرامیکی و سخت است که عمر طولانی دارد. یکی از معایب متههایی با پوشش نیترید تیتانیوم به خوبی تیز نشدن آن است.
نیترید آلومینیوم و تیتانیوم: یکی از دیگر از پوششهای معمول مورد استفاده در مته میباشد. این پوشش نیز طول عمر بالایی دارد و کارکرد مته را میتواند تا پنج برابر افزایش دهد.
پودر کربن: این ماده عموماً برای برش سنگ و کاشی و از این قبیل مواد خیلی سخت به کار میرود.
انواع تیپ مته چه مواردی را شامل میشود؟
متهها با توجه به کاربردهای خاصی که دارند، در انواع و اشکال متفاوت تولید میشوند. برخی از انواع تیپ مته به شرح ذیل میباشد:
مته الماسه
نوک این مته غالباً از جنس فولاد کاربید ساخته میشود. از این رو سختی و مقاومت بالایی دارد. از این مته عموماً برای سوراخ کردن سنگ، کاشی و سرامیک استفاده میشود. استفاده از آن برای سطوح فلزی موجب سوختن و ذوب شدن سر آن میشود. استفاده از دریل چکشی هنگام برای کار با این مته بهتر است.
مته کبالت
در ساخت این مته حدود پنج درصد از کبالت استفاده میشود. از آن جایی که این مته در برابر حرارت ایجاد شده در هنگام سوراخ کاری، مقاومت بالایی از خود نشان میدهد، برای سوراخ کردن سطوح فلزی مانند آهن، فولاد و استیل قابل استفاده است.
مته چوب
این مته نوک تیزی دارد و برای سوراخ کردن چوب و ام دی اف مناسب است. این متهها در مقایسه با مته های آهن قیمت پایینتری دارند و مقرون به صرفه تر هستند.
مته فلز
این مته برای سوراخ کردن سطوح مختلف چوبی، گچی، پلاستیک و برخی فلزهای نرم مانند مس، آلومینیوم و روی به کار میرود.در ساخت این متهها از کبالت استفاده نمیشود به همین دلیل برای سوراخ کردن سطوح سخت مانند آهن کاربرد ندارد.
مته برگی
از این مته برای سوراخ کردن سطوح چوبی استفاده میشود. حجم سوراخ کاری با این مته در مقایسه با مته چوب بیشتر است.
مته گرانیت
این نوع متهها بسیار قدرتمند هستند و برای سوراخ کردن سطوح سنگی سخت مانند سنگهای گرانیت کاربرد دارند. به این دلیل که هنگام کار، حرارت زیادی ایجاد میشود، لازم است با استفاده از آب و خنک کننده ها مته را خنک کرد.
مته گازور
از این مته برای نصب یا بیرون آوردن لولاهای کمد و کابینتها استفاده میشود.
مته کونیک
این متهها قطر بیشتری دارند و برای سوراخ کردن فلزات در سطح وسیعتر به کار میروند. در اثر اصطکاک و حرارت ایجاد شده در حین کار، مته را باید خنک نگه داشت. بهتر است هنگام استفاده از این مته، دریل در حالت دور پایین کار کند تا به مته آسیبی وارد نشود.
مته آلومینیوم
از این نوع مته برای سوراخ کردن فلزات نرمتر مانند آلومینیوم، روی، برنج و مس استفاده میشود. این متهها شیارهای عمیقی دارند که از ذوب شدن مته جلوگیری میشود. هنگام کار با این مته بهتر است دریل در حالت دور بالا باشد.
مته مخروطی
این مته که با عنوان مته کاجی یا پلهای نیز شناخته میشود، یکی از پرکاربردترین انواع مته است. برای سوراخ کردن سطوح فلزی و چوبی مورد استفاده قرار میگیرد. این مته که به دلیل فرم خاص و ظاهر مخروطی شکلی که دارد، هر اندازه که بیشتر وارد جسم شود، سوراخ وسیعتری در آن ایجاد میکند. ویژگی شکل ظاهری این متهها این امکان را به وجود میآورد که بدون تعویض مته میتوان اندازههای مورد نیاز را به دست آورد.
مته ۴ شیار
از مته چهار شیار یا چهار الماس برای سوراخ کردن سنگ و بتن استفاده میشود. این متهها کارایی بالایی دارند و میتوانند تا قطر سی میلی متر سوراخ ایجاد کنند.
مته ۵ شیار
این مته عملکردی مانند مته چهار شیار دارد اما سر الماسه آن در مقایسه با مته چهار شیار بزرگتر و قویتر است و تا قطر وسیعتری سطح را سوراخ کاری میکند.
در پایان این نکته را خاطر نشان میشویم که انواع مته با ویژگیهای خاصی که دارند، در صنایع مختلف به کار گرفته میشوند. شناخت صحیح از متهها به افراد کمک میکند تا از آن به درستی استفاده کنند.
منبع: https://ganjkala.com
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