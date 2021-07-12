«سیاه باز» از ۲۳ تیر به سینماها می آید/ انتشار تیزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، اکران فیلم سینمایی «سیاه باز» به کارگردانی حمید همتی از روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه آغاز می‌شود و در آستانه اکران تیزر این فیلم منتشر شد.

سام قریبیان، افسانه بایگان، آتیلا پسیانی، شاهد احمدلو، مهدی کوشکی، علی رهبری، المیرا دهقانی از بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل این اثر عبارتند از تهیه کننده: علی قائم مقامی، مدیر فیلمبرداری: اصغر رفیعی جم، مشاور کارگردان: مسعود جعفری جوزانی، تدوین: خشایار، موحدیان، الهه ایزدی، آهنگساز: فردین خلعتبری، طراح چهره پردازی: محسن ملکی، صداگذاری: بهمن حیدری، مهدی جمشیدیان، سرمایه گذاران: الهه سادات انتظار، علی قائم مقامی، پخش: هدایت فیلم.