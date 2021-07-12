محدودیت تغییر رشته، انتخاب مسیر آگاهانه را مختل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف، انجمن اسلامی مستقل، بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی و شورای صنفی دانشگاه شریف پیرامون مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش مبنی بر منع پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در رشتههای غیرمرتبط خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه ای نوشت.
متن نامه بدین شرح است:
جناب آقای سعیدرضا عاملی
دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
با عرض سلام،
خبر مصوبهی اخیر شورای سنجش و پژوهش مبنی بر منع پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد در رشتههای غیرمرتبط، خبری عجیب و ناگهانی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دانشجویانی که قصد تغییر رشته در سال های آتی را دارند، بوده است. اگر از ناگهانی و خلقالساعهبودن این تصمیم -که برنامهریزی بسیاری از دانشجویان را به هم ریخته و باعث نگرانی و اضطراب آنها شده-بگذریم، باید به معایب متعدد این مصوبه اشاره کنیم.
نخستین عیب این مصوبه بالابردن هزینهی تغییر رشته برای دانشجویانی است که به دلیل ناکارآمدی سیستم آموزشی، در گذشته مسیر خود را به اشتباه برگزیدهاند و به رشتهی تحصیلی خود علاقه ندارند. این هزینه تا جایی بالا میرود که آنها را مجبور به ادامهی مسیر اشتباهی میکند که در آیندهی شغلی آنها تأثیر مثبتی ندارد و تنها باعث سرخوردگی و بیانگیزگی آنها میشود.
دانشجویانی نیز که مصرانه به دنبال تغییر رشته هستند، مجبور به تکرار فرایند چهارسالهی مقطع کارشناسی خواهند بود که باعث هدر رفت چهار سال از عمر آنها و تلفشدن حجم زیادی از منابع آموزشی کشور میشود.
از سوی دیگر غیرقابل تغییر بودن مسیر انتخاب شده در مقطع کارشناسی، اضطراب دانشآموزان کنکوری را دو چندان خواهدکرد و جان تازهای به بازار مکارهی انتخاب رشته و مؤسسات مشاوره ای خواهد بخشید. غافل از این که هیچ مشاوری نمیتواند خلأ آموزش و پرورش ناکارآمد و غیرمهارتی را پر کند.
عدم شناخت دانشآموزان از بسیاری از رشتهها منجر به مهجور ماندن این رشتهها در مقطع کارشناسی میشود. این در حالی است که بسیاری از افراد در دورهی کارشناسی برای اولین بار به اهمیت و ظرفیت این رشتهها پی برده و اقدام به تغییر رشته به آنها در مقطع کارشناسی ارشد میکنند. تعداد چشمگیر اساتید و کارشناسان برجستهای که بعد از دوران کارشناسی اقدام به تغییر رشته کردهاند تأکیدی بر این مهم است.
از سوی دیگر بسیاری از دانشجویان در حال تحصیل با علم به امکان تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد برای آیندهی خود برنامهریزی کردهاند. بدیهی است اجرای این مصوبه آنان را با مشکلات جدی روبهرو خواهدکرد.
در نهایت باید گفت محدودکردن امکان تغییر نهتنها کمکی به انتخاب درستتر نخواهد کرد، بلکه آخرین کورسوی امید انتخاب مسیر آگاهانه را برای دانشجویان خاموش خواهد کرد.
با استناد به دلایل بالا ما امضاکنندگان این نامه مؤکدا درخواست لغو مصوبهی شورای سنجش و پذیرش کشور را داریم.
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