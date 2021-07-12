به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شریفی گفت: در حالی که قرار بود تا روز سهشنبه ۲۲ تیرماه اختتامیه دوازدهمین دوره شاهنامهخوانی مناطق زاگرسنشین کشور به میزبانی لردگان برگزار شود اما به سبب محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا تصمیم بر این شد این آئین تا بهبود شرایط به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: بیشک برگزاری مجازی چنین جشنوارههای از شور و نشاط برخوردار نیست و امید است با بهبود شرایط ناشی از شیوع کرونا بتوانیم این جشنواره را با حضور دستکم ۵۰ درصد از علاقمندان برگزار کنیم.
شریفی از راهیابی ۳۰۰ اثر به داوری جشنواره خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۸ برگزیده انتخاب و در آئین اختتامیه معرفی و تجلیل میشوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به استقبال مردم مناطق زاگرسنشین کشور در ردههای سنی مختلف از این جشنواره، اظهار داشت: فراخون دوازدهمین دوره جشنواره شاهنامهخوانی و نقالی مناطق زاگرسنشین در ۲ رده سنی ۱۷ تا ۲۱ سال و ۲۲ سال به بالا از سال گذشته اعلام و با استقبال خوب دوستداران فرهنگ و ادبیات روبرو شد.
شریفی با بیان اینکه شاهنامهخوانی بخش مهمی از فرهنگ مردم زاگرسنشین کشور است، افزود: اگرچه شاهنامه دوستداران بسیاری در سراسر کشور دارد اما در بین مردم زاگرسنشین از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است بهطوری که نفوذ این شاهکار حماسه زبان فارسی در تمام شئون مردم زاگرسنشین از جمله شادیها و مراسمهای عزا نمود خاصی دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: نخستین دوره جشنواره شاهنامهخوانی به صورت شهرستانی از سال ۸۶ آغاز شد و از آن زمان این جشنواره به صورت استانی و سپس منطقهای تداوم یافت و به حدی از این جشنواره استقبال میشود که در برخی دورهها بیش از ۸۰۰ اثر به دبیرخانه رسیده است.
شریفی گفت: این جشنواره با حضور هنرمندانی از مناطق زاگرسنشین استانهای اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان و هرمزگان به میزبانی شهرستان لردگان برگزار میشود.
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