۱۷۹ تک آهنگ در تیر مجوز گرفتند/ اجازه انتشار برای ۱۴ آلبوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی در ۲ هفته نخست تیرماه مجوز ۱۷۹ تک آهنگ و ۱۴ آلبوم را صادر کرده است.

در این هفته آلبوم دونوازی بی‌کلام «شب‌های تنهایی ۲» به آهنگسازی و نوازندگی ارسلان کاوه و مسعود حبیبی، آلبوم «الف» به خوانندگی و آهنگسازی حمید صادقیان، آلبوم «پرسش» به آهنگسازی محمدرضا تفضلی و بخش دیگر مجموعه آلبوم‌های «جاودانه‌های موسیقی مازندران» به خوانندگی اسماعیل عبدی که شامل ملودی‌های تأثیرگذار موسیقی نواحی و فولک دهه‌های ۵۰ و ۶۰ مازندران است، از جمله آثاری هستند که در این ۲ هفته مجوز انتشار گرفتند.

برای این آثار صرفاً مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر است.