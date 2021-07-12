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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۸

تازه ترین گزارش آماری دفتر موسیقی منتشر شد؛

۱۷۹ تک آهنگ در تیر مجوز گرفتند/ اجازه انتشار برای ۱۴ آلبوم

۱۷۹ تک آهنگ در تیر مجوز گرفتند/ اجازه انتشار برای ۱۴ آلبوم

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تازه ترین گزارش آماری خود از صدور مجوز برای ۱۷۹ تک آهنگ و ۱۴ آلبوم در ژانرهای مختلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی در ۲ هفته نخست تیرماه مجوز ۱۷۹ تک آهنگ و ۱۴ آلبوم را صادر کرده است.

در این هفته آلبوم دونوازی بی‌کلام «شب‌های تنهایی ۲» به آهنگسازی و نوازندگی ارسلان کاوه و مسعود حبیبی، آلبوم «الف» به خوانندگی و آهنگسازی حمید صادقیان، آلبوم «پرسش» به آهنگسازی محمدرضا تفضلی و بخش دیگر مجموعه آلبوم‌های «جاودانه‌های موسیقی مازندران» به خوانندگی اسماعیل عبدی که شامل ملودی‌های تأثیرگذار موسیقی نواحی و فولک دهه‌های ۵۰ و ۶۰ مازندران است، از جمله آثاری هستند که در این ۲ هفته مجوز انتشار گرفتند.

برای این آثار صرفاً مجوز انتشار صادر شده و زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر است.

کد مطلب 5256164
علیرضا سعیدی

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