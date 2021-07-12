به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته نامه اداره کل برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم به دانشگاهها در خصوص یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد https://www.mehrnews.com/news/۵۲۵۵۱۸۸ که براساس آن با اشاره به مصوبه شورا، پذیرش داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد را از سال ۱۴۰۱ در رشتههای غیر مرتبط غیرممکن اعلام کرده بود.
متن نامه وزارت علوم در خصوص مصوبه شورای سنجش و پذیرش
انتشار این نامه از روز گذشته با واکنشهای متعدد و انتقادات زیادی روبرو شد. خیل عظیم این واکنشها از روز گذشته و پس از انتشار این مصوبه باعث شد، وزارت علوم در این باره واکنش نشان دهد. برخی از منتقدان این موضوع معتقدند اغلب داوطلبان کنکور تحت تأثیر راهنمایی و علایق غیر واقعی هستند و تازه بعد از ورود به دانشگاه و فارغالتحصیلی راه و علاقه واقعی خود را پیدا میکنند که با این ممنوعیت امکان تجربه دیگر از آنها گرفته میشود.
وزارت علوم صبح امروز با صدور اطلاعیهای از سوی مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در این زمینه اعلام کرد: تصمیمگیری درباره تغییر در رشتههای مرتبط برای داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد به انجام مطالعات و بررسیهای بیشتر موکول شده است.
در بخشی از نامه محمدرضا آهنچیان آمده است؛ بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه «شورای سنجش و پذیرش دانشجو»، آزمون کارشناسی ارشد به روال سالهای گذشته انجام میشود و تصمیمگیری درباره تغییر در رشتههای مرتبط برای داوطلبان ورود به دوره کارشناسی ارشد به انجام مطالعات و بررسیهای بیشتر موکول شده است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی توضیح داده است که این دفتر مرجع تصمیمگیری درباره آزمونهای ورودی دانشگاهها نیست و تصمیمات مقتضی در خصوص اجرای مصوبه «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی» پس از انجام بررسیهای کارشناسی در سطح کارگروههای تخصصی و طرح و تصویب در شورای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی اتخاذ خواهد شد.
همچنین در این نامه درخواست شده است که نقطه نظرات دانشگاهها برای ارتقای کیفیت آموزش و توانمندی داوطلبان پذیرفته شده در دورههای تحصیلات تکمیلی به این دفتر اعلام شود.
اگرچه وزارت علوم در این اطلاعیه با صراحت و قاطعیت اعلام نکرده که مصوبه لغو شده است اما خبر لغو این مصوبه به سرعت در فضای مجازی پیچید خبری که به گفته یکی از مسئولان وزارت علوم درست نبود چراکه به گفته این مقام مسئول، مصوبه به کلی لغو نشده فقط تصمیم گیری درباره آن به زمان دیگری موکول شده است.
مصوبه شورای سنجش و پذیرش فقط توسط همان شورا قابل تجدیدنظر است
با این وجود محمدرضا آهنچیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا مصوبه ممنوعیت ادامه تحصیل در رشتههای غیر مرتبط کارشناسی ارشد لغو شده است یا اینکه در حال بررسی بیشتر است تاکید کرده است: مصوبه شورای سنجش و پذیرش فقط توسط همان شورا قابل تجدیدنظر است.
مدیر کل دفتر برنامهریزی آموزشعالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شده است: شورا نظر به اجرای مصوبه خود نداشته است بلکه اجرای آن را منوط به بررسی و مطالعه کارشناسی کرده است.
مصوبه نبود؛ نامه نظرخواهی از دانشگاهها بود
همچنین دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موضوعی که به تازگی با عنوان مصوبه شورای سنجش و پذیرش کشور درباره ممنوعیت ادامه تحصیل در رشتههای غیر مرتبط کارشناسی ارشد مطرح شده، مصوبه نیست و تنها نامه نظرخواهی کارشناسی از دانشگاهها است.
وی افزود: این موضوع مورد تصویب نهایی قرار نگرفته است و نامهای که در فضای مجازی مطرح شده است نامه نظرخواهی کارشناسی از دانشگاهها است.
دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی تاکید کرد: شورا برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن هیچ مصوبهای در این زمینه ندارد و اینکه گفته میشود ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد رشتههای غیرمرتبط ممنوع میشود برداشت ناصحیح از این نامه است.
وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه این نظرخواهی پس از جمع بندی باید در شورای سنجش و پذیرش دانشجو مطرح و مصوب شود که این اتفاق نیافتاده است.
خدایی تاکید کرد: از نظر دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو این موضوع مصوبه نیست و هر زمان شورا تصمیمی بگیرد، ساز و کار و اطلاع رسانی این موضوع هم از طریق دفترچههای راهنمای ثبت نام و اطلاعیه رسمی سازمان سنجش است.
چند نکته درباره یک نامه جنجالی...
*در نامه اولیه وزارت علوم صراحتاً عنوان «مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو» درج شده بود. مقایسه این نامه با اظهارنظرهای بعدی مسئولان، تعارضهایی را در گفتار و تصمیم گیری درباره اطلاع رسانی را در میان مسئولان این وزارتخانه نشان میدهد.
*با مشاهده نظرات مسئولان وزارت علوم پس از موج انتقادات، در نگاه اول به نظر میرسد این وزارتخانه از اجرای مصوبه و اطلاع رسانی درباره اجرای آن یا عقب نشینی کرده و یا دست کم آن را به تعویق انداخته است.
*در صورتی که هیچکدام از این فرضیات درست نباشد، عدم مدیریت درست و ناهماهنگی مسئولان این دستگاه اجرایی در اطلاع رسانی یا عدم اطلاع رسانی از تصمیمات درون سازمانی، منجر به این شد که طی ساعات گذشته دغدغهای به دغدغههای موجود داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و مخاطبان آموزش عالی اضافه شود.
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