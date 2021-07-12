کلاهبرداران ۷ میلیاردی در فارس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حشمت سلیمانی گفت: مردی میانسال با مراجعه به پلیس فتا اظهار داشت با مشاهده آگهی فروش موبایل به قیمت عمده در شبکه اجتماعی تلگرام مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه پرداخت و پس از آن فرد تبلیغ کننده دیگر جوابگو تماس تلفن نبود که بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این خصوص ۲ نفر را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان در شیراز دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا فارس گفت: در بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهمان با همین شگرد مبلغ ۷ میلیارد ریال از ۵۶ نفر دیگر کلاهبرداری کرده‌اند.

سرهنگ سلیمانی با اشاره به اینکه متهمان در اظهارات خود هدف از این کار را کسب درآمد عنوان کردند، گفت: افراد کلاهبردار در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره نمودند که برخی از شهروندان به واسطه قیمت پایین و به دلیل طمع ورزی و از روی اعتماد نا به جا، اقدام به واریز وجه به عنوان پیش پرداخت می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان فارس با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: کاربران هرگز فریب اینگونه آگهی‌ها را نخورند و تا زمان دریافت کالا و یا انجام خدمات از طرف فرد درج کننده، مبلغ یا مبالغی را واریز نکنند.

وی عنوان داشت: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir و یا با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان در میان بگذارند.