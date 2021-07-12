۶ کیلومتر اتوبان به راه های آذربایجان غربی افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی در جلسه بررسی وضعیت خدمات زیربنایی شهرستان و الحاق سکونت‌گاه‌های غیررسمی در طرح تفصیلی بوکان اظهار کرد: تکمیل و اتمام کریدور غرب کشور به طول ۱۵۰۰ کیلومتر از مرز بازرگان تا بندر امام خمینی (ره) از شاهراه‌های اصلی توسعه اقتصادی منطقه و ک شور است.

وی از آماده بهره برداری شدن ۶ کیلومتر اتوبان تا پایان نیمه نخست امسال در استان خبر داد و افزود: از این میزان چهار کیلومتر توسط راه و شهرسازی استان و دو کیلومتر نیز توسط شرکت ساخت و توسعه راه‌های استان اجرایی می‌شود.

رحمانی ادامه داد: تا پایان تیرماه شرکت ساخت و توسعه نسبت به خرید اراضی و تهیه نقشه آن اقدام خواهند کرد و امیدواریم به زودی با تعیین پیمانکار توسط اداره کل راه و شهرسازی استان شاهد فعال‌سازی این طرح و اتمام آن در زمان مشخص باشیم.

فرماندار بوکان نیز در این جلسه گفت: الحاق چهار منطقه در حاشیه بوکان به محدوده شهری با مساحت ۲۷ هکتار و تکمیل اتوبان بوکان به میاندوآب و کنارگذر بوکان از مطالبات جدی مردم بوکان است.

امین زاده یکی از مشکلات چندین ساله بوکان را بحث الحاق سکونت‌گاه‌های غیررسمی عنوان کرد و افزود: الحاق چهار منطقه در حاشیه بوکان به محدوده شهری با مساحت ۲۷ هکتار از مهمترین مشکلات بوکان است که می‌توان با تعامل و هماهنگی بین بخشی به سرانجام رساند.

فرماندار بوکان در ادامه در بحث راه‌سازی و پروژه کریدور شمال‌غرب به جنوب بیان کرد: جاده‌های منتهی به بوکان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و همین باعث شده است متأسفانه مکرراً شاهد تصادفات منجر به جرح و فوت باشیم.

محمد امین زاده ضمن تشریح وضعیت کنونی پروژه اتوبان بوکان به میاندوآب و کنارگذر بوکان گفت: انتظار داریم با هدف اتمام پروژه‌های مذکور تلاش جدی صورت پذیرد.

انورحبیب زاده نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز تسریع در اصلاح و ساماندهی محور میاندواب - سقز و رفع مشکلات موجودر تملک اراضی و رفع معارضین، تسریع در انتخاب پیمانکارو اتمام تقاطع‌های غیرهمسطح را خواستار شد.

در ادامه این جلسه بخشی از مشکلات عمرانی شهرستان بوکان از جمله طرح الحاق به محدوده ۴۰ هکتار سکونت گاه‌های غیررسمی (۲۷ هکتار با کاربری مسکونی و ۱۳ هکتار خدماتی)، تحویل اراضی ملی واقع در حریم شهر از منابع طبیعی به راه وشهر سازی، پیمان‌سپاری ۴ کیلومتر آسفالت اتوبان بوکان-میاندوآب و نیمه فعال بودن پروژه کنارگذر بوکان، وضعیت تأمین آب شرب و شبکه فاضلاب، فرسوده بودن شبکه انتقال برق، اختصاص تجهیزات خط گرم به منظور رفع اتفاقات برق، واگذاری انشعابات گاز به سکونت‌گاههای غیررسمی، تعیین تکلیف اراضی تپه ارکان و تأمین قیر رایگان دهیاریها مرود بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.