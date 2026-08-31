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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

جوی به‌نسبت پایدار و آرام در استان یزد

جوی به‌نسبت پایدار و آرام در استان یزد

یزد - کارشناس هواشناسی استان یزد، از جوی به‌نسبت پایدار و آرام در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان یزد، سیدعباس میرحسینی گفت: بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، همچنان نشان دهنده جوی به‌نسبت پایدار و آرام تا فردا سه‌شنبه می‌باشد.

وی ادامه داد: به لحاظ دمایی، سه‌شنبه افزایش نسبی و از چهارشنبه تا پنجشنبه، کاهش نسبی دما مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی استان یزد افزود: برای چهارشنبه و پنجشنبه، گاهی افزایش سرعت باد، بعضاً در برخی مناطق استان، تندباد لحظه‌ای با گردوخاک و از اواخر وقت چهارشنبه، انتقال گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6933014

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