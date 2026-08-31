به گزارش خبرنگار مهر، مستند ۶ قسمتی «جامپ» با محوریت بازخوانی تغییر برندینگ و جهش جایگاه بین‌المللی ایران در افکار عمومی و رسانه‌های جهان پس از تحولات و تقابل‌های اخیر، برای نمایش آماده شد.

محسن کریمیان مستندساز و کارگردان این مجموعه با اشاره به پیشینه فعالیت‌های خود اظهار کرد: نزدیک به یک دهه است که در حوزه مستندسازی به‌ویژه تولید مجموعه‌های مستند آرشیوی فعالیت دارم و تاکنون حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ قسمت اثر مستند، به‌همراه ساخت فیلم‌های کوتاه داستانی، موزیک‌ویدئو و برنامه‌های تلویزیونی متعدد را در کارنامه خود ثبت کرده‌ام.

چرایی و ایده شکل‌گیری مستند «جامپ»

کارگردان مستند «جامپ» درباره ایده و خط سیر اصلی این اثر گفت: پیرنگ و موضوع اصلی این مجموعه، تغییر چهره و وجهه جهانی ایران پس از تقابل با آمریکا و اسرائیل است؛ روندی که پس از تحولات اخیر و رویدادهایی چون مسدودسازی تنگه هرمز شتاب گرفت. نکته متمایزکننده این مستند آن است که روایت تنها از زاویه دید رسانه‌ها و مخاطبان غربی بازگو می‌شود و کلیه داده‌های اثر، انعکاسی از اعترافات و گزارش‌های همان رسانه‌ها درباره ایران است.

وی با تأکید بر لزوم شکستن فضای مسموم تبلیغاتی افزود: در خلال تحولات، پیوسته بازتاب‌ها را رصد می‌کردم و شاهد بودم که چگونه در رسانه‌های بین‌المللی نگاه‌های مثبتی نسبت به دستاوردها، استقامت و شکل‌گیری جایگاه ایران به‌عنوان یک قدرت نوظهور پدید آمده است؛ ابعادی ناپیدا که کمتر کسی تصور آن را می‌کرد. با این حال، بسیاری از مخاطبان داخلی در فضای مجازی همچنان تحت تأثیر فضاسازی‌های یک‌طرفه و منفی قرار داشتند. از این رو احساس کردم مخاطب ایرانی باید با استناد به اعترافات خودِ غرب، در جریان این تغییر رویکرد بزرگ قرار گیرد؛ امری که نیازمند ثبت و ضبط مستند بود.

کریمیان درباره وجه تسمیه این مستند نیز توضیح داد: عنوان انگلیسی «JUMP» به معنای «جهش بلند» انتخاب شد، چراکه هم بیانگر جهش ملموس در جایگاه ایران است و هم به دلیل تکیه اثر بر بازخوانی و تحلیل رسانه‌های انگلیسی‌زبان، تناسب کاملی با فرم و محتوای کار دارد.

ساختار ۶ قسمتی و محورهای موضوعی

وی در تشریح ساختار این مجموعه بیان کرد: «جامپ» در ۶ قسمت تولید شده است. هر قسمت موضوعی مجزا را برجسته می‌کند؛ از جمله پیروزی در نبرد روایت‌ها، موفقیت‌های نظامی در جنگ نامتقارن و چگونگی تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان یک قطب نوظهور قدرت. تمام این بخش‌ها با وجود تنوع موضوعی، یک پیام مشترک را منتقل می‌کنند و آن، ناگزیر شدن رسانه‌های غربی به اذعان دستاوردهای بزرگ ایران است؛ دستاوردهایی که پیش از این همواره تلاش می‌شد نادیده گرفته یا کوچک شمرده شوند.

تقویت غرور ملی و استدلال مستند برای مخاطب

کارگردان مستند «جامپ» هدف غایی این اثر را ارتقای آگاهی عمومی و امیدبخشی دانست و تصریح کرد: تلاش ما این بوده است که مخاطب ایرانی بتواند با دست پر و استدلال مبتنی بر اسنادِ خود رسانه‌های غربی، موقعیت واقعی کشور را درک و تبیین کند. با وجود نابرابری شدید در موازنه جنگ سخت و نبرد رسانه‌ای، مدیریت تحولات به‌گونه‌ای رقم خورد که دستاوردهای کشور تحسین ناظران جهانی را برانگیخت. رسیدن این پیام به گوش مخاطب داخلی، علاوه بر افزایش بصیرت و آگاهی، به تقویت حس وطن‌دوستی، امید به آینده و افتخار ملی منجر می‌شود.

کریمیان در پایان با اشاره به روند پخش و برنامه‌های آتی این اثر تاکید کرد: در حال حاضر پیگیر پخش این مجموعه ۶ قسمتی از طریق یکی از شبکه‌های سراسری رسانه ملی و سپس انتشار آن در پلتفرم‌های نمایش خانگی هستیم. با توجه به رویکرد تحلیلی و بازتابی مستند، امیدوارم با حداقل حذفیات و به‌شایستگی روی آنتن برود تا اثرگذاری مطلوب را بر افکار عمومی بگذارد. بی‌تردید ظرفیت پرداختن به دوران پساجنگ و ارتباط رویدادهای گذشته و حال برای فهم روشن‌تر آینده همچنان بالاست و امید داریم بتوانیم این مسیر را در قالب فصل‌ها و مجموعه‌های بعدی نیز ادامه دهیم.