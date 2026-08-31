به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، با حکم احمد نوری مدیرعامل موسسه سینمایی بهمن سبز، زهرا دمزآبادی به سمت مدیر روابط عمومی و جریان‌سازی بهمن سبز منصوب شد.

در این حکم اهم ماموریت‌های مدیر روابط عمومی و جریان‌سازی به شرح زیر اعلام شد:

«طراحی، هدایت و اجرای راهبردهای تبلیغاتی، رسانه‌ای، روابط عمومی و جریان‌سازی فرهنگی به‌منظور توسعه مخاطبان فیلم‌ها، افزایش اثربخشی آثار سینمایی و ارتقای جایگاه مؤسسه، شکل‌دهی، برنامه‌ریزی و ایجاد ساختار جریان‌سازی و تیم تبلیغات برای طراحی و مشارکت در کمپین‌های اطلاع‌رسانی و سینمایی، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر کلیه فعالیت‌های روابط عمومی درون و برون سازمانی و کمک به ساماندهی فعالیت‌های روابط عمومی سینماهای مؤسسه بهمن سبز، ایجاد زنجیره رسانه‌ای سینمایی جهت افزایش تأثیرگذاری در بین اهالی و مخاطبین سینما، ایجاد، توسعه و مدیریت ارتباط هدفمند با رسانه‌های جمعی، خبرگزاری‌ها، مطبوعات، رسانه‌های دیجیتال، فعالان فرهنگی و هنری و...»

زهرا دمزآبادی، فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه سینما و رسانه از سال ۹۵ با خبرنگاری حوزه سینما و همکاری در روابط عمومی پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی آغاز کرد و در ادامه، از سال ۹۸ مدیریت روابط عمومی مؤسسه وصف صبا را برعهده گرفت. وی از سال ۱۴۰۰ به مدت ۵ سال در همکاری با سازمان سینمایی سوره، مسئولیت ارتباط با رسانه و ریاست اداره روابط عمومی و تبلیغات سوره را برعهده داشت.

دمزآبادی در یک دهه فعالیت حرفه‌ای خود، تجربه مدیریت یا مشاور رسانه‌ای و تبلیغات طیف متنوعی از پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی و فرهنگی را در کارنامه دارد و از جمله در آثاری همچون «موقعیت مهدی»، «تمساح خونی»، «جنگل پرتقال»، «در آغوش درخت»، «هتل»، «یوز»، «ناتوردشت»، «سرزمین فرشته‌ها» و … به عنوان مدیر روابط عمومی یا مدیر تبلیغات حضور داشته است. مشاور رسانه‌ای برنامه سینمایی «هفت»، «نقد سینما» و … نیز از جمله برنامه‌های تلویزیونی است که وی در جایگاه مدیر روابط عمومی با آن‌ها همکاری داشته است.

حضور در ستادهای اجرایی و رسانه‌ای جشنواره‌های مختلف سینمایی، فعالیت به عنوان مجری و کارشناس سینمایی در شبکه‌های مختلف رادیویی - تلویزیونی و گذراندن دوره تخصصی کارگردانی فیلم، بخش دیگری از سوابق حرفه‌ای او را تشکیل می‌دهد.