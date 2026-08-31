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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

زهرا دمزآبادی مدیر روابط عمومی و جریان‌سازی بهمن سبز شد

زهرا دمزآبادی مدیر روابط عمومی و جریان‌سازی بهمن سبز شد

مدیرعامل موسسه سینمایی بهمن سبز، در حکمی زهرا دمزآبادی را به سمت مدیر روابط عمومی و جریان‌سازی بهمن سبز منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن سبز، با حکم احمد نوری مدیرعامل موسسه سینمایی بهمن سبز، زهرا دمزآبادی به سمت مدیر روابط عمومی و جریان‌سازی بهمن سبز منصوب شد.

در این حکم اهم ماموریت‌های مدیر روابط عمومی و جریان‌سازی به شرح زیر اعلام شد:

«طراحی، هدایت و اجرای راهبردهای تبلیغاتی، رسانه‌ای، روابط عمومی و جریان‌سازی فرهنگی به‌منظور توسعه مخاطبان فیلم‌ها، افزایش اثربخشی آثار سینمایی و ارتقای جایگاه مؤسسه، شکل‌دهی، برنامه‌ریزی و ایجاد ساختار جریان‌سازی و تیم تبلیغات برای طراحی و مشارکت در کمپین‌های اطلاع‌رسانی و سینمایی، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر کلیه فعالیت‌های روابط عمومی درون و برون سازمانی و کمک به ساماندهی فعالیت‌های روابط عمومی سینماهای مؤسسه بهمن سبز، ایجاد زنجیره رسانه‌ای سینمایی جهت افزایش تأثیرگذاری در بین اهالی و مخاطبین سینما، ایجاد، توسعه و مدیریت ارتباط هدفمند با رسانه‌های جمعی، خبرگزاری‌ها، مطبوعات، رسانه‌های دیجیتال، فعالان فرهنگی و هنری و...»

زهرا دمزآبادی، فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه سینما و رسانه از سال ۹۵ با خبرنگاری حوزه سینما و همکاری در روابط عمومی پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی آغاز کرد و در ادامه، از سال ۹۸ مدیریت روابط عمومی مؤسسه وصف صبا را برعهده گرفت. وی از سال ۱۴۰۰ به مدت ۵ سال در همکاری با سازمان سینمایی سوره، مسئولیت ارتباط با رسانه و ریاست اداره روابط عمومی و تبلیغات سوره را برعهده داشت.

دمزآبادی در یک دهه فعالیت حرفه‌ای خود، تجربه مدیریت یا مشاور رسانه‌ای و تبلیغات طیف متنوعی از پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی و فرهنگی را در کارنامه دارد و از جمله در آثاری همچون «موقعیت مهدی»، «تمساح خونی»، «جنگل پرتقال»، «در آغوش درخت»، «هتل»، «یوز»، «ناتوردشت»، «سرزمین فرشته‌ها» و … به عنوان مدیر روابط عمومی یا مدیر تبلیغات حضور داشته است. مشاور رسانه‌ای برنامه سینمایی «هفت»، «نقد سینما» و … نیز از جمله برنامه‌های تلویزیونی است که وی در جایگاه مدیر روابط عمومی با آن‌ها همکاری داشته است.

حضور در ستادهای اجرایی و رسانه‌ای جشنواره‌های مختلف سینمایی، فعالیت به عنوان مجری و کارشناس سینمایی در شبکه‌های مختلف رادیویی - تلویزیونی و گذراندن دوره تخصصی کارگردانی فیلم، بخش دیگری از سوابق حرفه‌ای او را تشکیل می‌دهد.

کد مطلب 6933012
ندا زنگینه

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