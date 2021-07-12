به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه ۵ سیما درباره قوانین مجلس در زمینه تسهیل ازدواج، اظهار کرد: امروز ابتدا باید ببینیم که واقعیت آماری جامعه کشور ما در عرصه کشور چیست!، بنده فکر می‌کنم که پیشران توسعه آینده کشورما جوانان عزیز هستند ؛ متولدین دهه هایی که ضرورت دارد توجه ویژه و برجسته ای به آنها شود و این یک ضرورت قطعی است.

وی با ارائه آمار جمعیت جوانان در سن ازدواج در کشور، ادامه داد: اگر ما سن ازدواج را از سن ۱۸ سال براساس آمار و پیش بینی ها در نظر بگیریم، این عدد قبلا تا ۳۵ سال بود، ولی امروز این عدد به ۴۰ چسبندگی پیدا کرده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این عدد قریب به ۱۰ میلیون نفر است؛ ما ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جوان در سن ازدواج داریم که ۵ میلیون و ۳۷۳ هزار نفر از آنها را آقایان و بقیه آن یعنی حدود ۴ میلیون و پانصدهزار نفر از آنان را خانم‌ها تشکیل می دهند.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه علاوه بر این جمعیت دیگری داریم که میانگین سن آنها از ۴۰ تا ۴۵ سال و چسبندگی به عدد ۵۰ سال است اما هنوز مجرد هستند، گفت: این عدد یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر در کشورماست.

این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین یک عدد داریم که نشان دهنده افراد تجرد قطعی است، یعنی زمانی که فردی سن ۵۰ سال را رد می کند و ازدواج نکرده از نظر پارامترهای اقتصادی، مالی، شغلی و یا مسائل شخصی، عاطفی و فردی، ما به این موضوع نام تجرد قطعی میگذاریم.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه ما با ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر که در آستانه تجرد قطعی هستند مواجهه هستیم، گفت: از افراد بالای ۵۰ سال هم که مجرد بوده و تا به حال ازدواج نکردند جمعیتی در حدود ۲۲۰ هزار نفره وجود دارد.

وی افزود: البته امیدواریم که این ۱ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر که در آستانه تجرد قطعی هستند بین سن ۴۳ سال تا ۵۰ سال ازدواج کنند.

رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: جمعیتی هم در حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که در سن ازدواج قرار دارند، بنابراین ما یک جمعیت گسترده ای داریم که این عزیزان ازدواج نکردند و در سن ازدواج و در آستانه تجرد قطعی و یا به تجرد قطعی رسیدند که این مهم، آثار مختلف اجتماعی دارد.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم ازدواج را تسهیل کنیم مؤلفه‌هایی وجود دارد که این مؤلفه‌ها برای همه روشن است، شاید مهمترین مولفه اشتغال باشد.

وی افزود: نرخ بیکاری دانشگاهیان، فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و بالاتر و افرادی که تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم دارند، متغیر است و میانگین آن از ۱۲ و ۱۴ به صورت عمومی است.

نماینده مردم سرخس، فریمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دانشگاهیان این عدد را ۲۵ تا ۳۰ درصد یا بیشتر اعلام کرده اند و بعضاً تا ۴۰ درصد هم عنوان می‌شود. بنده قصد ارائه آمار ندارم، اما این نرخ ها قابل توجه و تامل است.

قاضی زاده هاشمی گفت: در حال حاضر همه جوانان کشور می‌گویند که شغل ما کجاست و چه بستری فراهم است؟ نمیخواهم بگویم که شغل و کار را باید از چه کسی بخواهند بلکه بحثم این است که باید بستر اشتغال در جامعه فراهم شود، البته موضوع مسکن و موضوعات دیگری هم در بحث ازدواج مطرح است.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به طرح‌هایی تشویقی ازدواج اشاره کرد و گفت: ما قبل از این هم طرح‌هایی را پیرامون موضوع ازدواج داشتیم که شاید مطلع آن موضوع ازدواج دانشجویی بوده باشد که نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار کننده این امر بود.

وی تصریح کرد: برگزاری طرح‌هایی همچون ازدواج دانشجویی و طرح‌های این چنینی که اقشار مختلف غیر از حوزه دانشجویی را در بر می‌گیرد می‌تواند در فرهنگ سازی ازدواج موثر باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: امروز ما نیازمند یک کار عمیق فرهنگی برای نسل جوان خود هستیم تا بتوانند یک گزینش خوب، انتخاب خوب ،مشاوره خوب و مشورت دهی خوب داشته باشند.

قاضی زاده هاشمی تشریح کرد: برای مثال برخی از جوانان ما ممکن است مشکلات خانوادگی داشته باشند، افرادی باید بتوانند نقش جانشین اولیای آن جوان را پیدا کنند و یا افرادی که بتوانند راهبرد مناسبی به آنها ارائه دهند؛ ضمن اینکه این مشورت ها باید هم فکری، هم شغلی و هم اجتماعی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح های ازدواج، گفت: با بررسی که بر روی موضوع ازدواج دانشجویی داشتم به این نتیجه رسیدم که میزان نرخ طلاقی که ما در طرح ازدواج دانشجویی شاهد بودیم بسیار کم بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی پایین بودن نرخ طلاق در ازدواج دانشجویی را نشات گرفته از رکن اصلی مشاوره و یک پدیده شناختی دانست.

قاضی زاده هاشمی در تشریح عنصر شناخت پیش از ازدواج، گفت: اگر یک اقدام شناختی انجام شود که توام با بحث هم کفوی و توام با شناخت توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شاخص‌های خانواده طرفین باشد و حتی رشته های تحصیلی،گروه‌های شغلی، حوزه‌های مختلف اجتماعی و شهرستان هایی که میتوانند با هم مقداری قرابت های فرهنگی قومیتی و کلامی داشته باشند طبعاً شاهد این نخواهیم بود که اختلافات تشدید شود.

رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: این امر نیازمند طی کردن مسیری است که بر اساس آموزش‌های شناختی و روشی دانش آموز وقتی به مقاطع متوسطه و یا از سن بلوغ تا ۱۸ سالگی می‌رسد این مراحل طی شود و آموزش های اجتماعی، عمومی و نهاد ساز برای نهاد خانواده به او داده شود و این در بستر تعلیم و تربیت قالب های مختلفی دارد و این قالب های مختلف نیازمند طراحی‌های مختلف است.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: باتوجه به شرایط اجتماعی کشورما هویت فرهنگی،هویت اخلاقی، هویت دینی و هویت‌های دیگر سرلوحه همه موضوعات شده است؛ ما جامعه ای کاملاً مذهبی، دینی و روش مندی را داریم.

وی ادامه داد: در ابتدا باید ببینیم که مولفه‌های حوزه آموزش ما بر چه مبنایی است در ابتدای سخنانم به این موضوع اشاره کردم که مقدمه ازدواج را در شرایط فعلی اشتغال می دانم.

عضو کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در مجلس دو اقدام انجام دادیم که برخی می‌گویند این کارها کافی نیست و درست هم می‌گویند، شاید واقعا این کارها کافی نباشد؛ اما در ابتدا تسهیلات اشتغال را توسعه مند کردیم و دیگری هم تسهیلات ازدواج را، من دو دوره در مجلس حضور دارم، ما امسال تسهیلات ازدواج را به عدد ۷۰ میلیون تومان و در کنار چند مشوق قرار دادیم .

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: رقم ۵۰ میلیون را به ۷۰ میلیون رساندیم و گفتیم اگر سن ازدواج برای آقایان ۲۵ سال باشد و دختر خانم ها ۲۳ سال باشد ما این عدد ۷۰ میلیون را برای هریک از زوجین به ۱۰۰ میلیون می‌رسانیم، یعنی اگر در سن زیر ۲۵ و ۲۳ سال یک زوج باهم ازدواج کنند ما ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج خواهیم داد و اگر سن زوج بالاتر از این سن بود ۷۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین یعنی رقمی در حدود ۱۴۰ میلیون تومان اختصاص خواهیم داد.

رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در توضیح تضامین این وام ها نیز گفت: هرجا که می‌رفتم می‌گفتند با این تضامینی که وجود دارد ما چگونه می‌توانیم وام بگیریم؟ ما این را به بانک مرکزی ابلاغ کردیم. آقای کمیجانی که الان در سمت رئیس کل بانک مرکزی قرار دارند زمانی که قائم مقام بود در کمیسیون تلفیق بودجه حضور یافت و جلسه مفصلی با او داشتیم به او گفتم که چرا شما درباره تضامین آنقدر سختگیرانه عمل می‌کنید که ۳ ضامن کارمند حضور داشته باشند نهایت ما این تضامین را به یک ضامن و سفته تبدیل کردیم.

وی با تشریح وام فروشی ها ادامه داد: در سال ۹۹ وام های ۵۰ میلیونی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومن خرید و فروش می شد؛ این وام قرض الحسنه است و این اتفاق خوبی نیست که فضا و تضامین آنقدر سخت باشد که افراد در نوبت قرار بگیرند و بعد هم شاهد وام فروشی شویم این وام فروشی‌ها باعث شد که مجلس در تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت جدی وارد شود.

نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های احمدآباد و رضویه در مجلس افزود: بسیاری گفتند که ما افراد زیادی را پشت صف وام ازدواج داریم ما در جواب گفتیم شما به جای این تسهیلات قرض الحسنه ای که به کارکنان بانک های خودت میدهید بخشی از این را در تسهیلات ازدواج جوانان قرار بده، اصلا چند درصد تسهیلات قرض الحسنه متعلق به بحث ازدواج جوانان است؟ این سهم تسهیلات ازداوج جوانان را بالاتر ببرید ،الان پیگیری های ما در این زمینه است برای جوانان جوان ما هم مشوق سنی گذاشتیم و هم مشوق در حوزه تضامین گذاشتیم که قرض الحسنه است.

قاضی زاده هاشمی به برنامه های مجلس در زمینه اشتغال اشاره کرد و گفت: ۲۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ در بحث تسهیلات اشتغال در نظر گرفتیم و در این میان محرومان و مستضعفان را در اولویت قرار دادیم، جوانانی هم که تحت پوشش کمیته امداد هستند، جوانان معلول و جوانانی که از خانواده‌های محروم که بنیاد مستضعفان آنها را پوشش می دهد و جوانانی هم که در روستاهای ما هستند برای پرهیز از حاشیه نشینی بنیاد برکت را تقویت کردیم.

وی ادامه داد: در حوزه اشتغال پایدار بر روی طرح ها کارهای دامپروری و دامداری در حوزه روستایی، کشت‌های روستایی و گلخانه‌های کوچک تا حوزه‌های خدمات عمومی هم تقسیم بندی صورت گرفته است، البته این ۲۵ هزار میلیارد تومان را به صورت عام در اختیار دستگاه ها قرار ندادیم، بلکه بر روی نرخ بیکاری تک تک استانها ابلاغ استانی صورت گرفته و نرخ بیکاری هراستان سنجیده شده است.

رئیس کمیته فرهنگی و جمعیت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، تصریح کرد: ممکن است جوانی در نقطه مرزی بگوید که مرکز استان ما این مبلغ را برای خودش برمیدارد جواب این جوان، خیر است زیرا ما برای آن شهرستانی که در دورترین نقطه کشور قرار دارد و نرخ بیکاری آن بعضاً بالای ۳۰ درصد است در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی وام اشتغال را انجام دادیم.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: ما شهری هم داریم که نرخ بیکاری اش در حدود ۱۰ یا ۱۵ درصد است و عدد تسهیلات ازدواج را بر اساس این ارقام تفکیک کرده و سهم استانی و شهرستانی آن را پیش بینی کرده ایم و به دستگاه‌های توزیع کننده هم اشاره کردیم با این هدف که مجلس شورای اسلامی هدف گیری اش در سال ۱۴۰۰ رویکرد عدالت محور و محرومیت زایی و ایجاد اشتغال پایدار است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: البته ما در سالهای گذشته شاهد بودیم که میگفتند وام اشتغال داده شده که قرار بود صرف دامداری شود صاحبش پراید خریده و با آن مشغول مسافرکشی شده است ما برای این همه ناظرینی گذاشتیم تا این ۲۵ هزار میلیارد به هدف خود برسد و این هدف گیری ما قطعا تاثیر خود را در نرخ ازدواج نشان خواهد داد.

وی در پاسخ به سوال مردمی مبنی بر عدم اجرای تضامین توسط برخی از بانک ها گفت: در سال ۹۹ سقف کل اعتبارات قرض الحسنه‌مان ۷۰ هزار میلیارد تومان در سیستم بانکی بود و امسال با توجه به حجم و رشد نقدینگی که ما در کشور شاهد بودیم بانک های ما به راحتی این توان را دارند که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ارائه دهند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: زیرا درصدی که تسهیلات ازدواج جوانان میگیرند درصد بسیار کمی است و طبق آماری که سیستم بانکی در سال گذشته به ما ارائه کرده این عدد در بین ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است اما باز افراد را پشت نوبت میگذارند.

قاضی زاده هاشمی افزود: ما دو اقدام انجام دادیم اول اینکه عدد سقف وام را افزایش دادیم و بعد هم تضامین را تسهیل را ساده تر کردیم البته برخی گزارشات رسیده است که بانکها بخش نامه هایشان با یکدیگر متفاوت است . این بخش نامه ها در نظام قانون گذاری ما براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ باید واحد باشند. بانک مرکزی بر این اساس باید اقدام کند و اگر این کار را نکند الزامات قانونی را در برابر دستگاه های نظارتی درست انجام نداده است. در هر شهری جوانی اگر دچار چنین چالشی با سیستم بانکی شهر خود شد بهترین مسیر نماینده حوزه انتخابیه خودش است که ابتدا برروی سیستم بانکی شهرستانی و سپس استانی پیگیری کند.

قاضی زاده گفت: ما در بودجه ۱۴۰۰ کاملا شفاف و روشن حکم نوشتیم و این حکم لازم الاجراست و بهترین مسیر پیگیری از طریق نمایندگان خود در حوزه انتخابیه شان برای پیگیری تسهیل تسهیلات ازدواج جوانان است.