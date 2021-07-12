به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران که امید زیادی برای درخشش در فوتبال اروپا دارد، فصل نه چندان خوبی را در آنتورپ بلژیک پشت سر گذاشت. بیرانوند که در اکثر مسابقات آنتورپ نیمکت نشین بود، تصمیم گرفت چالش جدیدی را تجربه کند و با امضای قرارداد قرضی و یک‌ساله، راهی بواویشتا پرتغال شد.

لیگ پرتغال برای بازیکنان ایرانی محل مناسبی برای رشد و پیشرفت و همچنین نشان دادن توانایی‌های فوتبالی بوده است. امیر عابدزاده دروازه‌بان ایرانی چند سال در تیم ماریتیمو حضور داشت و در پایان فصل گذشته جزو دروازه‌بان‌های تاثیرگذار پرتغال معرفی شد.

همچنین مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران که یک سال را در تیم ریوآوه توپ زده بود، فصل گذشته به تیم بزرگ پورتو رفت و عملکرد بسیار درخشانی از خودش بر جای گذاشت.

علیرضا بیرانوند هم با در نظر گرفتن مسائلی از این دست، کشور پرتغال را برای ادامه فوتبال خود انتخاب کرده و امیدوار است در چالش جدیدش موفق باشد؛ بخصوص اینکه با بازیکنی نظیر طارمی برای حضور در پرتغال هم مشورت کرده است.

بیرانوند در این خصوص به روزنامه «رکورد» پرتغال گفت: تصمیم گرفتم این چالش جدید را بپذیرم تا به خودم ثابت کنم که توانایی دارم.

دروازه‌بان تیم ملی ایران که در این تیم و همچنین پرسپولیس با طارمی همبازی بوده است، اظهار کرد: بله، من با طارمی صحبت کردم. او توصیه کرد که با باشگاه بواویشتا قرارداد امضا کنم و به پرتغال بیایم چون بواویشتا یک تیم قدیمی است و حتی قهرمان شده است.

بیرانوند ادامه داد: بهترین عملکرد خودم را ارائه می‌دهم و امیدوارم هواداران بواویشتا انرژی زیادی به ما بدهند.

روزنامه رکورد همچنین با اشاره به تاثیر حضور بیرانوند بر شبکه‌های اجتماعی باشگاه بواویشتا نوشت: «ورود بیرانوند به بواویشتا، در شبکه‌های اجتماعی باشگاه تاثیر داشته است. فقط در ۲۴ ساعت اول، بازیکنان بواویشتا شاهد افزایش ۱۰ هزار دنبال کننده بوده‌اند. همچنین در تعداد نظرات و پسندیدن مطالب شبکه‌های اجتماعی، رشد ۱۵ درصدی ایجاد شد.»