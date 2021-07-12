احساس خودباختگی رضاخان موجب واقعه مسجد گوهرشاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی بنیاد ملی عفاف و حجاب، آیت الله محمد حسن اختری در نشست خبری به مناسبت روز عفاف و حجاب برگزار شد، با تبریک حلول ماه ذی الحجه، ماه عبادت و نیایش و اعیاد اسلامی به مسلمانان و مؤمنین و گرامیداشت عفاف و حجاب، اظهار داشت: این ارزش بزرگ اسلامی را ارج می نهیم، این روز بی نظیر است که متأسفانه به نحوی مورد غفلت قرار میگیرد و آنگونه که باید به آن توجه نشده و نسل جوان ما از این مسئله اطلاع کافی ندارند.
وی افزود: حادثه گوهر شاد یکی از اقدامات ننگین رضا خان قلدر در برابر موج خروشان مردم برای دفاع از اسلام، قرآن و حریم زنان که در مسجد گوهرشاد است که مردم را به گلوله بست که افرادی به شهادت رسیده و بسیاری مجروح شدند، این حادثه نشان داد که رضاخان قلدر برای خشنودی امپریالیسم جهانی و برای اربابانش که او را بر سر کار آورده بودند، آن جنایت را مرتکب شد.
دبیرکل بنیاد ملی عفاف و حجاب با اشاره به اقدامات کشف حجاب و مجبور کردن مردم و چادر از سر کشیدن که در تاریخ ثبت شده است، تصریح کرد: این اقدام بسیار ننگین بود که در تاریخ حکومتها و دولتهای گذشته و حتی در دولتهای جهان کم نظیر بود که حاکمی به خاطر احساس حقارت، کم بینی، خودفروختگی و خودباختگی، چنین اقدامی انجام دهد.
وی با بیان اینکه اقدام کشف حجاب در دوره رضاخان در اثر خودباختگی بود، گفت: این ها تصور میکردند فحشاء و بی بندوباری غربیها ارزش است زیرا در برابر غرب باخته بودند و تصور میکردند با آوردن فرهنگ غربی به کشور میتواند هویت مردم را تغییر دهند و یا در سرنوشت مردم تأثیرگذار باشند تصور میکردند پیشرفتهای غربیها به دلیل بی حجابی و بی بند و باری و آزادیهای افسارگسیخته زنانشان است اما مردم و ملت ما برای دفاع از حیثیت، دین، ایمان خود در مقابل این حرکت ایستادگی کردند که بسیار ارزشمند است.
آیت الله اختری در ادامه تاکید کرد: مقام معظم رهبری بارها تذکر دادند که خوب است رسانهها در جهت بازگو کردن حادثهها مانند حادثه مسجد گوهرشاد از قول کسانی که به یاد دارند و مطلع هستندف حرکت کنند تا مردم از این جنایات مطلع شوند زیرا در این حوادث به استقلال، ملیت و دین کشور بی احترامی شد.
وی افزود: بنیاد عفاف و حجاب در استانها و مناطق مختلف اقداماتی را برای این ایام (هفته عفاف و حجاب) انجام میدهند که این اقدامات به دلیل ویروس منحوس کرونا و محدودیتها به صورت مجازی و از طریق رسانهها و فضای مجازی انجام میگیرد.
دبیرکل بنیاد ملی عفاف و حجاب با اشاره به اینکه باید در موضوع حجاب و دستورات اسلام مطالعه کنیم، تصریح کرد: در قرآن و اوامر خداوند به مرد و زن نگاه یکسانی شده و برنامه ریزی ها به صورت یکسان انجام شده است، نگاه خداوند و قرآن به زن و مرد به عنوان انسان است و نگاه اسلام نسبت به زن و مردم برترین نگاه است در حالی که امروز نگاه غرب به زن پایینتر و پست تر است، نگاه اسلام و به خصوص نگاه جمهوری اسلامی در جامعه اسلامی به گونهای است که زنان و مردان دوشادوش یکدیگر در دفاع از اسلام، کشور و انقلاب اسلامی حاضر میشوند.
آیت اله اختری با بیان اینکه نگاه اسلام به زن به عنوان هویت اسلامی و استقلالی است، گفت: کودک کشیهایی در دنیا و در آفریقا، یمن، فلسطین با دفاع امپریالیسم انجام میشود این امپریالیسم زنان را کالا و وسیله درآمد و تبلیغات و عیش و نوش خود قرار داده البته این به معنای این نیست که هیچ زنی در دنیا به عزت نرسیده است اما جامعه آنها زن را با هویت مستقل و در کنار مردان نگاه نمیکند اما اسلام به زن و مرد به عنوان دو عنصر مستقل، مؤثر و رکن اساسی جامعه نگاه میکند و همه زمینهها را برای رشد و ترقی این قشر جامعه فراهم کرده است امروز جمهوری اسلامی همه زمینهها را برای رشد زنان در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تخصصی و در رشتههای مختلف از زمینه سازی برای تحصیل و آموزش تا زمینه حضور در میدان کار، تولید و اشتغال فراهم کرده است.
وی با تاکید بر اینکه مسئله حجاب به عنوان یک دیدگاه علمی، عقلی و شرعی برای تکریم، تجلیل و حفظ هویت و استقلال جامعه است، گفت: مسئله حجاب یک مسئله ارزشی است و در کشور ما به عنوان قانون است در دنیا هم هر کشوری بر اساس ملیت و فرهنگ خود قوانینی دارد که در جمهوری اسلامی هم این موضوع به عنوان قانون است که تصویب شده و دولت برای اجرای تمام این قوانین مسئول قرار داده است.
دبیرکل بنیاد ملی عفاف و حجاب اظهارداشت: همه مردم در برابر جامعه، حکومت، نظام و خداوند متعال مسئولیت دارند نظارت عمومی را خداوند برای همه افراد جامعه قرار داده است که امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و روایات نیز آمده است بنابراین مسئولیت همه مسئولان بسیار سنگین است همه باید مطالبه کنیم از دولت و مسئولین بخواهیم این قوانینی که در مورد حجاب تصویب شده است اجرا شود.
وی با تاکید بر اهمیت آموزشها بر اساس دانش اسلامی دینی، بیان کرد: یکی از وظایف حوزههای علمیه، دانشگاهها و مؤسسات، تبیین جایگاه زنان، خانواده، تربیت فرزندان و پوشش اسلامی است، از مسئولین انتظار داریم زمینه رشد فضائل اخلاقی را در جامعه به وجود بیاورند و از گسترش کارهای خلاف جلوگیری کنند و باید شرایطی فراهم شود که زنان و خانواده با حفظ شئونات بتوانند ورزش و تفریح کنند اکنون در بسیاری از مناطق جایی به عنوان پارک برای بانوان وجود ندارد که شهرداریها و شورای شهر و دولت این فضا را در جامعه ایجاد کنند تا بانوی مسلمان بتواند از یک محیط سالم برخوردار شود.
آیت الله اختری بر وظایف مسئولین و مدیران دولتی در رعایت عفاف و حجاب در مجموعههایشان تاکید کرد و گفت: این امر موجب گسترش عفاف و حجاب در جامعه میشود.
وی ادامه داد: در بنیاد ملی عفاف و حجاب به دنبال این هستیم مسئولیت مطالبه گری و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه گسترش دهیم و در جهت شناساندن ارزشهای دینی، زمینه آموزشهای دینی را برای دختران، پسران و جوانان فراهم کنیم تا فرهنگ و اخلاق اسلامی حاکم شود همچنین برای نتیجه بخش بودن این اقدامات باید در موضوع ازدواج به جوانان کمک کنیم، پدران و مادران هم مسئول هستند تا فرزندان خود را خوب و سالم تربیت کنند، دست به دست هم دهیم تا اخلاق در میان جامعه گسترش یابد و زمینههای تحکیم خانوادهها فراهم شود و نگذاریم خانوادهها از هم بپاشند و نگذاریم که فرزندان لاابالی بار بیایند و یا فاسد شوند که در این زمینه خانوادهها و مسئولین همه مسئول هستند.
نظر شما