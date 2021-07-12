لزوم آسیب شناسی عدم تمایل مردم قم به واکسیناسیون

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی قم، با انتقاد از آمار پایین واکسیناسیون در این استان، گفت: از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت استان قم، تنها ۲۵ هزار نفر واکسن کرونا را به‌صورت کامل دریافت کرده‌اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با اشاره به انتقادها راجع به واکسیناسیون در فضای مجازی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی قم مجاهدت‌های بسیاری در این زمینه داشته، ولی این سوالات را مردم و جامعه خبری دارند که چرا در کشور ما روند واکسیناسیون کند پیش می‌رود، درصورتی‌که در بعضی کشورها مردم بدون ماسک تردد می‌کنند.

وی در ادامه افزود: درحالی‌که در مبارزه با ویروس کرونادچار عادی انگاری شده‌ایم، بر پیچیدگی و مخاطرات این بیماری افزوده شده و سرعت سرایت ویروس دلتا که در کشور شیوع یافته ،۱۴۰ درصد بیشتر است.

سلیمان پور تاکید کرد: افزایش آمار بستری به ۳۷۶ نفر، نشان‌دهنده اوج‌گیری بیماری در سطح استان قم است که می‌بایست تدابیر سختگیرانه‌ای اتخاذ شود.

معاون استاندار قم گفت: باید آسیب‌شناسی شود که چرا مردم اعتماد نمی‌کنند و تمایلی به تزریق واکسن نشان نمی‌دهند.

وی با اشاره به مناسبت‌های ماه ذی‌الحجه، تصریح کرد: در مجالس دستورالعمل‌های وضعیت نارنجی باید رعایت گردد.