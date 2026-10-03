استرس مزمن با از دست دادن آرامش خاطر و حافظه همراه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، یک مطالعه جدید روی تقریباً ۳۹۰۰ بزرگسال سالم ۵۰ سال و بالاتر بدون زوال عقل نشان داد زنانی که سطح استرس مداوم بالاتری دارند، نسبت به مردان، کاهش شدیدتری در بخش توجه و زبان مغز دارند.

محققان گفتند که هنوز مشخص نیست چرا- یا اینکه آیا این تفاوت به زیست‌شناسی، مانند هورمون‌ها یا عوامل اجتماعی مانند نقش‌های جنسیتی مرتبط است یا خیر.

اما یک یافته دلگرم‌کننده وجود داشت: حمایت اجتماعی بیشتر با کاهش کمتر توجه مرتبط بود.

شرکت‌کنندگان استرس طولانی‌مدت ناشی از پول، کار، سلامت، روابط و مراقبت را همراه با میزان حمایتی که احساس می‌کردند، گزارش کردند. سپس مهارت‌های تفکر آنها تقریباً هر دو سال یکبار آزمایش می‌شد.

محققان می‌گویند که این یافته‌ها عوامل بالقوه مهمی را در پیری سالم مغز برجسته می‌کند.

«میشل میلک»، استاد اپیدمیولوژی و پیشگیری در دانشکده پزشکی دانشگاه ویک فارست در کارولینای شمالی و یکی از نویسندگان این مقاله، گفت: «ارتباطات اجتماعی و استرس بخش‌هایی از زندگی روزمره هستند که ممکن است قابل تغییر باشند.»

در مرحله بعد، محققان می‌خواهند بررسی کنند که آیا کاهش استرس یا تقویت شبکه‌های حمایتی معنادار می‌تواند به حفظ عملکرد شناختی با افزایش سن افراد کمک کند یا خیر. آنها همچنین می‌خواهند درک بهتری از چگونگی تأثیر این عوامل بر خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و زوال عقل مرتبط با آن داشته باشند.