همکاری کمیته امداد و سپاه در محرومیت زدایی ایلام سرعت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی ظهر دوشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به ۸۰ زوج مددجوی ایلامی اظهار کرد: همکاری کمیته امداد و سپاه در محرومیت زدایی الگوی مناسبی برای دستگاههای دیگر است.
وی گفت: کمیته امداد و سپاه پاسداران در سالهای اخیر در زمینههای گوناگون محرومیت زدایی با هم همکاری داشتهاند که این همکاریهای خوب میتواند الگویی مناسب برای دستگاههای دیگر در راستای کمک به نیازمندان باشد.
وی با اشاره به اینکه امسال، کنگره گرامیداشت سه هزار شهید این استان برگزار میشود، افزود: در طول برگزاری این کنگره انجام ۴۳ نوع خدمت پیش بینی شده است که تدوین جهیزیه نیازمندان یکی از این برنامهها خواهد بود.
سردار شاکرمی تصریح کرد: در این زمینه پیش بینی شده است که به یک هزار زوج در این استان کمک هزینه خرید جهیزیه یا کالای جهیزیه اهداء شود و در این رابطه با کمیته امداد همکاریهای بسیار نزدیکی خواهیم داشت.
در پایان این آیین که با رژه خودروهای حامل کالاهای جهیزیه ۸۰ زوج ایلامی همراه بود از طرف فرماندهی سپاه استان ایلام به هر یک از زوجهای حاضر در مراسم مبلغ یک میلیون تومان کمک نقدی اهداء شد.
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