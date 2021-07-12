  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۰۴

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) ایلام:

همکاری کمیته امداد و سپاه در محرومیت زدایی ایلام سرعت می گیرد

همکاری کمیته امداد و سپاه در محرومیت زدایی ایلام سرعت می گیرد

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) ایلام گفت: همکاری کمیته امداد و سپاه در محرومیت زدایی ایلام و تامین جهیزیه برای زوج های نیازمند سرعت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی ظهر دوشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به ۸۰ زوج مددجوی ایلامی اظهار کرد: همکاری کمیته امداد و سپاه در محرومیت زدایی الگوی مناسبی برای دستگاه‌های دیگر است.

وی گفت: کمیته امداد و سپاه پاسداران در سال‌های اخیر در زمینه‌های گوناگون محرومیت زدایی با هم همکاری داشته‌اند که این همکاری‌های خوب می‌تواند الگویی مناسب برای دستگاه‌های دیگر در راستای کمک به نیازمندان باشد.

وی با اشاره به اینکه امسال، کنگره گرامیداشت سه هزار شهید این استان برگزار می‌شود، افزود: در طول برگزاری این کنگره انجام ۴۳ نوع خدمت پیش بینی شده است که تدوین جهیزیه نیازمندان یکی از این برنامه‌ها خواهد بود.

سردار شاکرمی تصریح کرد: در این زمینه پیش بینی شده است که به یک هزار زوج در این استان کمک هزینه خرید جهیزیه یا کالای جهیزیه اهداء شود و در این رابطه با کمیته امداد همکاری‌های بسیار نزدیکی خواهیم داشت.

در پایان این آیین که با رژه خودروهای حامل کالاهای جهیزیه ۸۰ زوج ایلامی همراه بود از طرف فرماندهی سپاه استان ایلام به هر یک از زوج‌های حاضر در مراسم مبلغ یک میلیون تومان کمک نقدی اهداء شد.

کد مطلب 5256395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      با اینگونه کارهای ارزش و اقتدار نیروی نظامی را در دنیا پائین میکشانید، نیروی نظامی وظایف و دکترین مشخصی دارند، اینکه ملت و نیرویی را خواسته باشند تحقیر کنند!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها