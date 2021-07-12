برگزاری طرح «مدرسه، مسجد، تابستان» در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی نیا ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری به خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: به مناسبت فرارسیدن فصل تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان، طرح ملی «مدرسه، مسجد، تابستان» به همت وزارت آموزش و پرورش و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه خانواده، تعلیم و تربیت، مسجد و رسانه نقش محوری در این طرح دارند، افزود: به جهت هم پوشانی مدرسه و مسجد و اهداف مشترکی که این دو نهاد مقدس و مهم دارند این طرح با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

هادی نیا با اشاره به اینکه پیوند مسجد، مدرسه و خانواده هدف مشترک این طرح است، ادامه داد: مطالبه جذب جوانان و نوجوانان به مسجد و پر کردن اوقات فراغت آنها با تعامل مدارس در این طرح دنبال می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان‌شرقی طرح «مدرسه، مسجد، تابستان» را گامی در جهت پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری عنوان کرد و گفت: با جریان سازی و شبکه سازی و تعامل هرچه بیشتر با خانواده‌ها تلاش می‌کنیم اعضای خانواده‌ها را نیز در این طرح درگیر و همراه کنیم.

وی سپس افزود: از رویکردهای ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور برای غنی سازی اوقات فراغت اعضای کانون‌های مساجد و دانش آموزان، اجرای این طرح است.

هادی نیا ادامه داد: این طرح در ۵ کانون فرهنگی هنری مساجد و با مشارکت ۱۵ مدرسه در استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

وی همچنین از فعالیت ۱۴۰۸ کانون فرهنگی و هنری در مساجد شهری و روستایی استان خبر داد و گفت: ۲۵۰ کانون کتابخانه مخزن دارو ۲۲۰ کانون نیز کتابخانه باز دارند.

هادی نیا سپس افزود: سال گذشته حدود ۵۲ هزار نفر در پورتال بچه‌های مسجد در استان ثبت نام کردند که با توجه به ظرفیت این استان پیش بینی می‌کنیم این آمار امسال افزایش یابد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مهمترین چالش و مشکل کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان‌شرقی گفت: فاصله سنی بالای متولیان و مخاطبان مساجد و فهم مشترک از مسائل این دو گروه مهمترین چالش ما است که در این خصوص کارگاه‌های آموزشی برای این دو گروه مخاطب برگزار می‌شود تا مهارت‌های انتقادی، آموزشی و اجتماعی ارتقا یابد.