تلاش برای کسب رتبه برتر در پایان لیگ برتر/به هدفمان دست یافته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی عصر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار برابر پیکان اظهار کرد: هر چه به انتهای فصل نزدیک میشویم بازیها سختتر میشود. پیکان تیم خوب با کادر فنی بسیار خوب است. نتایج این تیم در هفتههای نشان میدهد آنها در شرایط خوبی هستند.
وی افزود: تیم ما هم بازیهای خوبی در دو هفته اخیر انجام داد اما در بازی آخر برابر ماشینسازی، اتفاقات بازی خوب نبود و از نظر نتیجه خوب نبودیم. اشتباهاتی داشتیم و غافلگیر شدیم. شکست را توجیه نمیکنیم و مسئولیت باخت با من است.
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان بیان کرد: ما طبق برنامهریزی خودمان پیش میرویم و سال گذشته هم با کمک همه تیم را به لیگ برتر آوردیم و امسال هم تا اینجا که چهار بازی تا پایان فصل باقی مانده است، بیش از ۹۰ درصد ماندگاری تیم و تثبیت تیم در لیگ برتر را انجام دادهایم.
ربیعی افزود: آن چیزی که هدف گذاری باشگاه و مسئولان بود، با همه مشکلات که برای اولین سال حضور تیم در لیگ برتر بود، به آن جامعه عمل پوشاندیم.
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان تصریح کرد: ما سعی کردیم همه زوایای تیم حرفهای را برای مردم رفسنجان داشته باشیم تا در پایان مسابقات دغدغه سقوط نداشته باشیم. سال اول حضور در لیگ برتر بسیار سال سختی است، زمانهایی توقعات را بالا بریدم اما در مجموع به هدف گذاری خودمان در سال اول حضور در لیگ برتر رسیدهایم. این برای ما جای خوشحالی دارد و امیدوارم در آینده کارهای بزرگتری برای مجموعه باشگاه مس و مردم خوب رفسنجان انجام دهیم.
ربیعی در خصوص بازی با پیکان نیز گفت: در بازی برابر پیکان با همه توان به میدان میرویم و سعی میکنیم با برنامهریزی درست و اجرای صحیح وظایف نتیجه خوبی بگیریم.
وی ادامه داد: بعد از وقفههای بازیهای ملی، برابر فولاد و پرسپولیس بازی خوبی انجام دادیم و بعد برابر ماشینسازی خوب نبودیم. ایجاد انگیزه برای تیمی که میخواهد خودش را در لیگ حفظ کند، سخت است.
سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان به اتفاقات بازی با ماشین سازی نیز اشاره کرد و گفت: ساعت بازی ما برابر ماشینسازی، ساعت گرمی بود اما این توجیهی برای باخت نیست. به سازمان لیگ هم گفتیم که ساعت ۸ بازی کنیم اما سازمان لیگ قبول نکرد. مشکلاتی برای ما وجود دارد اما نباید درباره مشکلات صحبت کنیم. من به عنوان سرمربی وظیفه دارم که تیمم را برای هدفی که تعیین شده آماده کنم. متأسفانه قائم اسلامی خواه نیز در این بازی دچار مصدومیت شد که اتفاق بدی برای تیم ما بود.
ربییعی در پایان گفت: ما از هدف خود عبور کردیم و سعی داریم رتبه تیم را در پایان لیگ بهتر کنیم و روز بروز اتفاقات بهتری برای فوتبال رفسنجان رقم بزنیم.
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