«رسانه ملی»ظرفیتی بزرگ در جهت نهادینه سازی معارف اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام سعید روستا آزاد در یازدهمین جلسه کمیسیون فرهنگی و تبلیغی نهادهای عالی حوزوی بیان کرد: بحث «جمعیت» از جمله مباحثی است که در چند ساله اخیر بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و ایشان بیش از ۴۵ مرتبه این کلیدواژه را در دیدارها و جلسات مختلف مرتبط و غیر مرتبط مطرح کرده اند.

وی از برگزاری نشست‌های ماه محرم خبر داد و اظهار داشت: از یک ماه قبل جهت برگزاری نشست‌های ماه محرم برنامه‌ریزی شده است؛ از موضوعات پیشنهادی این نشست می‌توان به «پاسخ به شبهات عزاداری، نحوه بهره‌گیری از صحیفه سجادیه در ماه محرم»، «تحقق شعار سال»، «شاخص‌های هیئت انقلاب، قرآن و عاشورا» و «احساس مسؤلیت اجتماعی و تاریخچه عزاداری (بهره‌گیری از ادبیات، شعر در عزاداری)» نام برد که بحث «جمعیت» ذیل موضوع مسؤولیت اجتماعی برنامه ریزی شده است.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه مطالب خود «رسانه ملی» را ظرفیتی بزرگ در جهت نهادینه سازی معارف اسلامی در اذهان عمومی دانست و گفت: رسانه ملی در تأثیرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی رسانه ملی نقش مهمی را می‌تواند ایفا کند و اگر در محرم شعارمان را «احساس مسؤولیت اجتماعی در حوزه فرزندآوری» قرار دهیم و رسانه ملی هم در این زمینه همیاری داشته باشد، شاهد اتفاقاتی خوبی در این زمینه خواهیم بود.