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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۸:۵۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

توضیح وزیر علوم درباره مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش

توضیح وزیر علوم درباره مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور با موضوع ممنوعیت ادامه تحصیل در رشته‌های غیر مرتبط کارشناسی ارشد توضیحاتی ارائه داد.

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور با موضوع ممنوعیت ادامه تحصیل در رشته‌های غیر مرتبط کارشناسی ارشد گفت: بحث رشته‌های مرتبط با مقاطع کارشناسی ارشد و یا پذیرش دانشجوی ارشد یک موضوعی بود که در داخل وزارت علوم در حال بررسی بود.

وی ادامه داد: شورای سنجش و پذیرش آن را به معاونت آموزشی وزارت علوم محول کرد تا کار تحقیقاتی و بررسی بیشتری انجام داده و سپس به شورای سنجش و پذیرش ارائه شود.

وزیر علوم ادامه داد: نامه‌ای که منتشر شده بود علی القاعده باید از کانال شورای سنجش پذیرش اعلام می‌شد که این فرایند طی نشده بود برای همین اعلام کردم، آن نامه فعلاً اجرایی نیست تا اینکه موضوع در شورای سنجش پذیرش مطرح شود.

وی ادامه داد: نظر خود من این است که در علوم انسانی می‌توانیم از همه رشته‌ها دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش کنیم چون تجربه خوبی در گذشته از این بابت داشته‌ایم در مورد بقیه رشته‌ها هم باید دید که محدودیت‌ها چیست.

به گزارش مهر اخیراً شورای سنجش و پذیرش کشور مصوبه‌ای درباره ممنوعیت ادامه تحصیل در رشته‌های غیر مرتبط کارشناسی ارشد داشت که در پی آن نامه‌ای از سوی اداره کل برنامه ریزی آموزش عالی به دانشگاه‌ها ابلاغ شده بود. انتشار این نامه با واکنش‌های انتقادی بسیاری از سوی مسئولان و داوطلبان روبرو شد.

کد مطلب 5257508
زهرا سیفی

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    نظرات

    • فریاد IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      0 2
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      سلام این واقعیتی بسیار خطر ناک است چون مشکل کلی است در رشته اقتصاد افرادی که می ایند یک سال باید پیش نیاز را بخونند و کلی هزینه برای دانشگاه داره البته چیزی هم از اقتصاد یاد نمی گیرند چطور میشه رشته فیزیک بیاد اقتصاد بخونه البته شایدبعلت پایه ریاضی قوی بتوانند ولی کارایی لازم را ندارد
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      1 2
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      قبلا که امکان تغییر رشته بود دست گروه های آموزشی برای دادن واحدهای پیش نیاز هم باز بود الان شما بیش از ۱۲ واحد نمی توانی پیش بدهی و این تعداد واحد برای آمادگی دانشجویی که لیسانس مرتبط ندارد در بسیاری از رشته ها کافی نیست لذا با دانشجویان کارشناسی ارشدی قادر به انجام پروژه نیستند
    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      1 2
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      مگه علوم انسانی آش شله قلم کاره
    • ح م AE ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 0
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      باسلام، خیلی راحت به رشته های مرتبط جهت کنکور ارشد دکتری، ضریب2 مثبت دهند، عملا بخش عمده ای از پذیرفته شدگان ازرشته مرتبط در دروره کارشناسی جذب می گردد.

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