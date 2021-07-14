توضیح وزیر علوم درباره مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور با موضوع ممنوعیت ادامه تحصیل در رشتههای غیر مرتبط کارشناسی ارشد گفت: بحث رشتههای مرتبط با مقاطع کارشناسی ارشد و یا پذیرش دانشجوی ارشد یک موضوعی بود که در داخل وزارت علوم در حال بررسی بود.
وی ادامه داد: شورای سنجش و پذیرش آن را به معاونت آموزشی وزارت علوم محول کرد تا کار تحقیقاتی و بررسی بیشتری انجام داده و سپس به شورای سنجش و پذیرش ارائه شود.
وزیر علوم ادامه داد: نامهای که منتشر شده بود علی القاعده باید از کانال شورای سنجش پذیرش اعلام میشد که این فرایند طی نشده بود برای همین اعلام کردم، آن نامه فعلاً اجرایی نیست تا اینکه موضوع در شورای سنجش پذیرش مطرح شود.
وی ادامه داد: نظر خود من این است که در علوم انسانی میتوانیم از همه رشتهها دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش کنیم چون تجربه خوبی در گذشته از این بابت داشتهایم در مورد بقیه رشتهها هم باید دید که محدودیتها چیست.
به گزارش مهر اخیراً شورای سنجش و پذیرش کشور مصوبهای درباره ممنوعیت ادامه تحصیل در رشتههای غیر مرتبط کارشناسی ارشد داشت که در پی آن نامهای از سوی اداره کل برنامه ریزی آموزش عالی به دانشگاهها ابلاغ شده بود. انتشار این نامه با واکنشهای انتقادی بسیاری از سوی مسئولان و داوطلبان روبرو شد.
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