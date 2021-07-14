اما و اگرهای فعالیت باغ پرندگان/دغدغه قانونی و زیست محیطی پروژه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بعد از راه‌اندازی بوستان کاجستان خبر دیگری در فضای مجازی پیچید که باغ پرندگان این بوستان نیز تا پایان تیرماه راه‌اندازی می‌شود. خبری که اما و اگرهای بسیاری هم از حیث قانونی و هم از نظر دغدغه‌های زیست محیطی را مطرح کرد.

سمن‌های زیست محیطی گاه نگهداری حیوانات در قفس را نوعی حیوان آزاری مطرح می‌کنند و در مواردی نیز به شرایط نامطلوب نگهداری حیوانات در برخی باغ وحش‌های استناد کرده و معتقدند در بسیاری از مراکز نگهداری این مهم مراعات نمی‌شود.

همچنین مجوز داشتن و نداشتن این باغ پرندگان از سوی نهادها و دستگاه‌های ذی ربط چون محیط زیست و دامپزشکی نیز مطرح بوده است. موضوع را از محیط زیست، شهرداری و سرمایه‌گذار پیگیر شدیم تا اصل ماجرا را به دور از فضای احساسی دریابیم.

حسن اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی در این زمینه در گفت و گو با خبرنگارمهر اظهارکرد: در زمینه مراکز نگهداری حیات وحش و باغ‌های پرندگان و حیوانات به طور کلی دو نوع دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه‌ها نسبت به مراکز نگهداری حیوانات

وی بیان‌کرد: برخی به طور کلی و از ریشه با این موضوع مخالف هستند و برخی نیز معتقدند با رعایت اصول و حفظ برخی مسائل می‌تواند به عنوان یک مکان تفریحی و آموزشی برای آشنایی با برخی گونه‌های جانوری مطرح شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی با بیان اینکه برخی روش‌های نگهداری حیوانات در باغ وحش‌ها مناسب نبوده و مصداق حیوان آزاری محسوب می‌شود، موجب دغدغه سمن‌ها و فعالان زیست محیطی است، گفت: در حال حاضر باید به سمتی رفت که از قفس عبور کرده و مراکز نگهداری حیوانات و حیات وحش تا حدی زیادی به محیط طبیعی زندگی حیوان نزدیک‌تر باشد تا او استرس کمتری را تجربه کند.

اکبری ادامه‌داد: شاید نتوان برای همه حیوانات این شرایط را فراهم کرد ولی درباره برخی از حیوانات کوچک‌تر شاید بتوان این کار را انجام داد.

طبق ضوابط و قوانین برای مراکز نگهداری حیوانات مجوز می‌دهیم

وی با بیان اینکه در هر حال ما مجوز برای مرکز نگهداری حیوانات و حیات وحش و باغ پرندگان را براساس ضوابط و استانداردهای قانونی می‌دهیم و نمی‌توانیم در این موضوع سلیقه‌ای عمل کنیم، بیان‌کرد: باغ وحش باید در خارج محدوده شهری و با ضوابط باشد ولی شهرداری‌هایی که در بوستان‌ها قبلاً مرکز نگهداری از حیوانات و باغ وحش داشته‌اند و یا قبلاً اقدام به دریافت مجوز کرده‌اند، می‌توانند به همان مجوز استناد کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی گفت: در مورد باغ پرندگان بوستان کاجستان بیرجند قبلاً که شهرداری برای ساخت این بوستان اقدام کرده برای ایجاد این باغ پرندگان مکاتباتی داشته و مجوزی به شهرداری داده شده که البته زمان آن رو به پایان است.

سرمایه‌گذار باغ پرندگان باید تأیید صلاحیت و مجوز بگیرد

اکبری اظهارکرد: اما مسئله اصلی اینجا است که شهرداری تمایل به اینکه خود وارد این ماجرا شود ندارد و می‌خواهد به فرد دیگری واگذار کند که در این صورت براساس همان موازین قانونی فرد باید از سوی محیط زیست و دامپزشکی تأییدیه‌های مربوطه را بگیرد.

وی افزود: ما به افرادی مجوز می‌دهیم که سو سابقه کیفری در حوزه محیط زیستی و تخلفات در این حوزه و … نداشته باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان‌جنوبی با بیان اینکه سرمایه‌گذار و فردی که شهرداری می‌خواهد راه‌اندازی باغ پرندگان را به او واگذار کند مجوز و تأییده ما را هنوز نگرفته است، گفت: طبق روال قانونی صلاحیت فرد بررسی و از او تعهداتی گرفته می‌شود ولی در نهایت باز هم طرف حساب ما شهرداری است.

اکبری یادآورشد: البته سمن‌ها به واسطه اتفاقات تلخی که برای برخی از گونه‌های جانوری در باغ وحش‌ها رخ داده حساسیت‌های به جایی دارند که این نگرانی‌ها نیز باید مرتفع شود.

رایزنی‌های مستمر با سمن‌های محیط زیستی

علی خراشادی سرمایه‌گذار باغ پرندگان بوستان کاجستان بیرجند نیز در این زمینه اظهارکرد: جلساتی با سمن‌های محیط زیستی خراسان‌جنوبی داشتم و به آن‌ها این نکته را مطرح و تأکید کردم که شرایط نگهداری پرندگان مطلوب خواهد بود.

وی بیان‌کرد: همچنین این نکته را بیان کردم که شرایط نگهداری پرندگان از نظر بهداشتی و واکسیناسیون به صورت مرتب صورت خواهد گرفت.

شرایط مطلوبی برای نگهداری پرندگان فراهم می‌کنم

سرمایه‌گذار باغ ادامه‌داد: ما به هیچ عنوان قصد حیوان آزاری و یا چیزی شبیه به آنچه در ذهن دغدغه‌مندان است نداریم و نمی‌خواهیم حیوانی را از محل زندگی طبیعی‌اش و یا همان جنگل به این نقطه منتقل کنیم بلکه می‌خواهیم حتی به پرندگان آسیب دیده رسیدگی کرده (به عبارتی پرندگان غیر قابل بازگشت به طبیعت) و غذا و خوراک بدهیم تا هم مکانی تفریحی و هم آموزشی برای شناخت پرندگان باشد.

خراشادی با بیان اینکه تلاش کردم برخی از شبهه‌های در ذهن فعالان محیط زیستی را رفع کنم، یادآور شد: قرار است جلسه دیگری با سمن‌های محیط زیستی داشته باشیم و رایزنی‌های بیشتری صورت گیرد.

سرمایه‌گذار یادآورشد: در مورد موازین قانونی هم بحثی نداریم و اگر گفته شود براساس فلان ماده قانونی محیط زیستی باید این کار را انجام دهم، مسئله‌ای ندارم.

شهرداری مجوز احداث گرفته است

حافظی معاون سازمان سیما، منظر و خدمات شهری شهرداری بیرجند نیز در این زمینه اظهارکرد: ما نیز این نکته را قبول داریم که باغ وحش‌ها باید در خارج از شهر باشند، مگر اینکه شهرداری‌ها از قبل برای این کار مجوز گرفته باشند.

وی با بیان اینکه ما مجوز را چند سال قبل گرفته‌ایم، بیان کرد: البته چون می‌خواهیم ادامه کار را فرد دیگری و خود سرمایه گذار انجام دهد، ایشان طبق موازین نیز باید تأییدهای مربوط و مجوزات لازم را از اداره کل محیط زیست و دامپزشکی أخذ کند.

سرمایه‌گذار باید مجوز از سازمان‌های مربوطه را به ما ارائه کند

حافظی با بیان اینکه سرمایه‌گذار فقط می‌تواند گونه‌هایی که محیط زیست به او اجاره داده است را بیاورد، افزود: به ایشان برای دریافت مجوزها و تأییدها از نهادهای مربوط برای یک بازه زمانی فرصت داده‌ایم که اگر ایشان پیگیر این امر نشد امکان فسخ قرارداد و بستن قرارداد با پیمانکار جدید هست.

در هر حال آنچه مسلم است سرمایه‌گذار باغ پرندگان علی‌رغم علاقمندی به حفظ حقوق حیوانات و درک دغدغه‌های زیست محیطی هنوز مجوزهای لازم از محیط زیست و سازمان دامپزشکی را طبق گفته مسئولان أخذ نکرده که این امر در مسیر کار مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

امید است با تعامل مستمر سرمایه‌گذار با سمن‌های زیست محیطی و حامی حقوق حیوانات و پیگیری سرمایه‌گذاز برای اخذ مجوز این مسئله نیز با راه حل های قانونی رفع شود.