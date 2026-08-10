«کلبه حیوانات کاسپین» بندرانزلی به دلیل نداشتن مجوز محیط زیست پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی طایفه با اعلام این خبر گفت: مجموعه موسوم به «کلبه حیوانات کاسپین» فاقد هرگونه مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست از جمله نگهداری، انتقال و نمایش گونه‌های حیات وحش می باشد.

وی افزود: تعدادی از گونه‌های پرندگان و پستانداران بدون هماهنگی و دریافت مجوز محیط زیست وارد این مجموعه شده بود و پس از اطلاع از افتتاح مجموعه و بازدید کارشناسان، مشخص شد سرمایه‌گذار مجوز لازم برای انتقال گونه ها و فعالیت به عنوان باغ‌وحش و نمایش حیوانات را دریافت نکرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان تصریح کرد: با توجه به فعالیت بدون مجوز، شکایت قضایی از مجموعه ثبت و موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شد.

حسینی طایفه با اشاره به قرارداد منطقه آزاد انزلی با سرمایه‌گذار این مجموعه اظهار داشت: در این قرارداد نیز بر ضرورت اخذ مجوزهای لازم از محیط زیست تأکید شده و مسئولیت هرگونه فعالیت بدون مجوز بر عهده سرمایه‌گذار می باشد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های قضایی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان و دستور دادستان عمومی و انقلاب بندرانزلی، امروز دو ورودی مجموعه «کلبه حیوانات کاسپین» پلمب شد و یک ورودی فقط برای حضور تیمارگران و رسیدگی به وضعیت حیوانات باز نگه داشته شده است.

دستور پلمب و تعیین تکلیف حیات وحش موجود

حسن کاظم‌پور دادستان عمومی و انقلاب بندرانزلی نیز با اشاره به بررسی موضوع پس از گزارش اداره‌کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: این مجموعه برای نگهداری گونه‌هایی مانند ببر و سایر حیوانات خاص، مجوزی از سوی محیط زیست ارائه نداده است.

وی تأکید کرد: با توجه به نبود مجوزهای لازم، دستور پلمب مجموعه صادر شده و حیات وحش موجود نیز باید با هماهنگی دستگاه‌های متولی تعیین تکلیف گردند.