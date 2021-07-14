اعضای باند شرط بندی با ۴۲ میلیارد گردش مالی در گلستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم پرسا شامگاه سه شنبه در گفتگوی خبری اظهارکرد: اعضای یک باند شرط بندی و قمار در فضای مجازی در گلستان دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتای گلستان افزود: اعضای این باند که با راه اندازی وب سایت شرط بندی فعالیت می‌کردند سه نفر بوده و ۴۲ میلیارد تومان گردش مالی داشتند.

وی بیان کرد: در بررسی‌ها مشخص شد تعدادی از حساب‌هایی که این افراد با آن کار می‌کردند و در وب سایت شرط بندی هم درج شده بود متعلق به اعضای یک خانواده است که ناخواسته اطلاعات و رمز آنها را در اختیار یکی از نزدیکان خود قرار داده بودند.

پرسا اضافه کرد: افرادی هم کارت‌ها و حساب‌های شخصی خود را به اعضای باند اجاره دادند شناسایی شدند.

رئیس پلیس فتای گلستان به مردم توصیه کرد: اطلاعات حساب‌های بانکی و کارت‌های عابر بانک خود را به هیچ وجه در اختیار افراد دیگر قرار ندهند.

وی متذکر شد: در صورتی که از حساب بانکی شخصی به طور ناخواسته استفاده شود آن فرد به عنوان شریک جرم محسوب خواهد شد.