انتقاد رسانه لبنانی از عدم تعیین سرمربی حریف تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال لبنان در گره نخست از مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ با ایران، عراق، کره جنوبی، سوریه و امارات همگروه است.

لبنان بعد از پایان مرحله دوم انتخابی، سرمربی خود را برکنار کرد ولی هنوز وضعیتش در این بخش مشخص نیست.

به نوشته سایت «lebanonfg» نوشت: «در مورد هویت مربی جدید تیم ملی لبنان، هنوز در راهروهای فدراسیون فوتبال لبنان سکوت حاکم است. هیچ خبری نیست. فقط ۵۰ روز تا شروع اولین مسابقه در انتخابی جام جهانی مقابل امارات پیش از دیدار با کره جنوبی باقی مانده است. علیرغم این زمان کوتاه، فدراسیون در انتخاب سرمربی کُند عمل می‌کند. اگرچه آخرین اطلاعات حاکی است که قرار است امروز این موضوع حل و فصل شود.»

این سایت خبر داد که یک مربی در ازای دریافت حقوق ماهانه از لبنان حاضر به پذیرش هدایت تیم ملی این کشور بود اما فدراسیون فوتبال این پیشنهاد را به دلیل نامشخص رد کرده است.

سایت لبنانی همچنین تاکید کرده است که چند مربی خارجی بویژه از اروپا نامزد هدایت لبنان هستند که یکی از این گزینه‌ها، اوکراینی است.