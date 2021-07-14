آرامکو، بانک آمریکایی مورگان استنلی را از قرارداد گاز کنار گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سه منبع آگاه به رویترز خبر دادند آرامکوی عربستان سعودی بانک مورگان استنلی آمریکا را از عنوان مشاور فروش خط لوله گاز خود کنار گذاشته و بانک‌های جی‌پی مورگان و گلدمن ساکس را برای این نقش جایگزین کرده است.

جی‌پی مورگان پیش از این مشاور آرامکو در فروش خط لوله انتقال نفت آرامکو بود که به ازای ۱۲.۴ میلیارد دلار به کنسرسیومی به رهبری ای‌آی‌جی آمریکا فروخته شد.

این منابع آگاه به رویترز خبر دادند که آرامکو از این بانک‌ها برای مشاوره در مورد فاینانس این معامله هم مشاوره خواسته است.

فروش این خط لوله پس از معامله فروش خط لوله نفت، دومین معامله بزرگ انتقال انرژی در عربستان است.

آرامکو مانند معامله خط لوله نفت برای خریدار این خط لوله هم ۱۰.۵ میلیارد دلار وام بانکی تدارک دیده است.

مورگان استنلی که یکی از بزرگترین مشاوران عرضه اولیه ۲۹.۴ میلیارد دلاری سهام آرامکو بود، پیش از این از مشاوره فروش خط لوله نفت هم کنار گذاشته شده بود.