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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۲

امیری در حاشیه جلسه دولت:

ورود مجلس به برجام خلاف اصل ۶۰ قانون اساسی بود

ورود مجلس به برجام خلاف اصل ۶۰ قانون اساسی بود

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: ورود بخش‌های دیگر و نهادها به موضوع برجام، به نوعی محدودیت در اعمال اصل ۶۰ قانون اساسی را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اشاره رئیس‌جمهور به اصل ۶۰ قانون اساسی اظهار کرد: اصل ۶۰ قانون اساسی می‌گوید اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا خواهد بود و آنچه رئیس‌جمهور در مذاکرات وین اشاره کرد، عمدتاً معطوف به موضوع برجام بود.

امیری گفت: موضوع برجام یک بحث اجرایی است و ورود بخش‌های دیگر و نهادها به موضوع برجام، به نوعی محدودیت در اعمال اصل ۶۰ قانون اساسی را به دنبال داشت.

وی تاکید کرد: چنانچه نمایندگان مجلس نظری را درباره موضوع برجام داشتند قاعدتاً باید از طرق و ظرفیت‌های دیگر قانون اساسی پیگیری می‌کردند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: جنس برجام اجرایی است نه تقنینی و اگر اصل ۶۰ قانون اجرا می‌شد و موضوع اجرایی به وزرا واگذار می‌شد، برجام به نتیجه رسیده بود و امروز شاهد مشکلات برجام نبودیم.

کد مطلب 5257610
طیبه بیات

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    نظرات

    • علیرضا IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      5 2
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      سلام خسته نمیشین از این همه دروغی که میگین؟ خط آخر، آقای معاون گفتن که اگر میذاشتن برجام حل میشد! و بعد مشکلاتمون هم حل میشد!!! سال 94 ، نه تنها مجلس همراهتون بود، از خطوط قرمز ولی فقیه هم گذشتین! فایده و دستاورد برجام چی بود؟ حالا بعد چندسال دوباره میگین اگر میذاشتن نتیجه میداد و مشکلات حل میشد؟
    • محمدحسن IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      2 2
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      نظر خرابکاران و عوامل دشمن همیشه به ضرر انقلاب بوده و هست چگونه در برابر خدا این هشت سال ننگین عملکرددولت بی تدبیر را پاسخگو خواهید بود
    • هرمز IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      3 2
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      چقدر و تا کی میخواهید روسیاهیتون رو گردن دیگران بندازید؟ ۸سال اروپا و آمریکا دلقکتون کردن و قاه قاه بهتون خندیدن.در این مدت ک طبل رسواییتون دراومد فقط بلد بودید بگید نگذاشتند. گم شید بی لیاقتها . روحانی و ودارودستش محاکمه نشوند یعنی قانون در این مملکت نیست
    • ناصر IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      4 0
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      ما را احمق فرض کرده اند. خوب آقاجان! مسائل دولت عمدتا اجرایی است، هزینه ها و درآمدها از امور اجرایی اند، اینکه در طی یکسال چقدر نفت بفروشیم، چقدر راهسازی کینم، چقدر حقوق بدهیم، چقدر کارهای دیگر کنیم همگی اجرایی اند. چرا مجلس باید بودجه را تصویب کند؟! آیا این کار هم دخالت در امور اجرایی است؟
    • IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
      0 0
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      چرا از شورای نگهبان استفسار نکردید؟

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