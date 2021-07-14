ورود مجلس به برجام خلاف اصل ۶۰ قانون اساسی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص اشاره رئیس‌جمهور به اصل ۶۰ قانون اساسی اظهار کرد: اصل ۶۰ قانون اساسی می‌گوید اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا خواهد بود و آنچه رئیس‌جمهور در مذاکرات وین اشاره کرد، عمدتاً معطوف به موضوع برجام بود.

امیری گفت: موضوع برجام یک بحث اجرایی است و ورود بخش‌های دیگر و نهادها به موضوع برجام، به نوعی محدودیت در اعمال اصل ۶۰ قانون اساسی را به دنبال داشت.

وی تاکید کرد: چنانچه نمایندگان مجلس نظری را درباره موضوع برجام داشتند قاعدتاً باید از طرق و ظرفیت‌های دیگر قانون اساسی پیگیری می‌کردند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: جنس برجام اجرایی است نه تقنینی و اگر اصل ۶۰ قانون اجرا می‌شد و موضوع اجرایی به وزرا واگذار می‌شد، برجام به نتیجه رسیده بود و امروز شاهد مشکلات برجام نبودیم.