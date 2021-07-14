به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جمع کارکنان و فرماندهان مرکز آموزش شهدای وظیفه نزاجا گفت: انسان در مقابل انتخاب خویش مسئول است و باید پاسخگو باشد.

وی خطاب به کارکنان و فرماندهان مرکز آموزش ۰۱ شهدای وظیفه نزاجا،افزود: سعادت انسان‌ها در گرو درک و اجرای درست مسئولیت و محافظت از دین است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاکید کرد: دین مهمترین عامل محافظت از سرمایه‌های مادی و معنوی همچون اقتصاد، آبرو، حیثیت، غیرت و استقلال است. بنابراین یکی از مسئولیت‌های ما به عنوان انسان این است که از دین خود محافظت کنیم.

حجت‌الاسلام حسنی با بیان اینکه یکی دیگر از مسئولیت‌های انسان بودن، محافظت از وطن است، تصریح کرد: ما مسئولیم که از خاک وطن، ملت، شرف ملی و مصالح ملی محافظت کنیم. حفظ وطن مانند حفظ دین واجب است. به همین دلیل سربازی هم مهم است هم مقدس است.

وی خاطرنشان کرد: جوانان انقلابی ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس کمربند غیرت را محکم بستند و رفتند از دین و شرف و ناموس و اسلام و میهن و مکتب دفاع کردند و ادامه این راه از راهبردی‌ترین مسئولیت‌های شما جوانان مسلمان است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با انتقاد از کسانی که ماهیت مقدس سربازی را درک نکرده‌اند گفت: عده‌ای متوجه نیستند که اگر سربازی نباشد امنیت مرزها به خطر خواهد افتاد. اگر این جوان سرباز نباشند حتی خانواده همین سرباز در امنیت نخواهد بود.

حجت الاسلام حسنی با بیان اینکه دشمنان منتظر غفلت جوانان ایران اسلامی هستند، تاکید کرد: جوانان ایران اسلامی همانند گذشته پای دین، آئین، شرف، ناموس و پای سانتی متر بلکه میلی متر به میلی متر کشورشان ایستاده‌اند و هرگز از نیرنگ‌های فریبنده دشمن غافل نبوده و نخواهند بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با ارجاع به قرآن کریم که می‌فرماید«از چیزی که نسبت به آن علم و یقین و بصیرت نداری پیروی نکن»، اظهار داشت: فضای مجازی مملو از شایعات و نکات نادرست است باید مراقب باشیم تا به درستی چیزی ایمان پیدا نکردیم نه آن را بپذیریم و نه به دیگران منتقل کنیم.