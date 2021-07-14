کشف حدود ۳۰ گور در محوطه باستانی ولم بهشهر

رحمت عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف اسکلت بانوی دوره اشکانیان با ۴۵ هدیه دفن شده در جوارش با اظهار اینکه کاوش از خردادماه تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد، افزود: این کاوش در محوطه گورستانی بزرگی انجام می‌شود که آثار بین دو تا سه هزار ساله را در خود جای دارد.

وی با بیان اینکه گورستان‌های این محوطه مربوط به عصر آهن و دوران اشکانی است، اظهار داشت: همچنین شواهد و یافته‌هایی نظیر ابزارهای سنگی و قطعات و موادی یافت شد که نشان می‌دهد منطق حداقل شش هزار سال قدمت دارد و با مناطق جنوبی از طریق دره‌های کوهستانی ارتباط برقرار می‌کرد.

وی با اشاره به فعالیت تیم ۱۲ نفره در کاوش نجات بخشی گورستان ولم حاشیه سد گلورد یادآور شد: این هیئت متشکل از باستان شناسان و محققان و کارشناسان دانشگاهی هستند و با بررسی ژئوفیزیک و غیره در حال ادامه کاوش هستیم.

عباس نژاد از شناسایی ۲۵ تا ۳۰ گور در محوطه باستانی خبر داد و گفت: در این گورها یافته‌های باستان شناسی و اسکلت انسانی کشف و ضبط شده است.

این محقق و استان دانشگاه یادآور شد: هدایای دفن شده در جوار پیکرها نشان دهنده سنت‌ها و تشریفات و آیین‌هایی بود که از هزاره‌های قبل رواج داته است و می‌توان شغل، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و جنسیت و سایر موارد متوفیان پی برد.

وی با اشاره کشف ۴۵ هدیه در جوار پیکر بانوی دوره اشکانی، سن وی را حدود ۳۰ سال ذکر کرد و گفت: این هدایا دارای معنایی است که در یافته‌های باستان شناسی تشریح می‌شود.

وی درباره برخورد با بقایای اسکلت‌های کشف شده باستانی گفت: ما نسبت به بقایا به ویژه بقایای انسانی تعهد داریم و بخش‌هایی از آن برای مطالعه به آزمایشگاه‌ها ارسال می‌شود و مابقی بخش‌ها و قطعاتی که به مطالعه نیاز ندارند، پس از عکس و یاداشت های فنی، در همان مکان کاوش شده، به عنوان یک یادمان دفن می‌شوند و مختصات و مشخصات به عنوان اطلاعاتی در یادمان نصب می‌شود و می‌تواند به عنوان جاذبه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.