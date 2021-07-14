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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۳۶

عرضه نفتای سبک پالایشگاه تهران در معاملات امروز بورس انرژی

عرضه نفتای سبک پالایشگاه تهران در معاملات امروز بورس انرژی

بورس انرژی ایران امروز میزبان عرضه نفتای سبک پالایشگاه تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، رینگ داخلی این بورس، امروز (چهارشنبه، ۲۳ تیرماه) شاهد عرضه نفتای سبک پالایش نفت تهران است و MTBE شرکت پتروشیمی بندر امام در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز سه‌شنبه (۲۲ تیرماه) کالاهای حلال ۵۰۲ و حلال ۴۰۲ پالایش نفت اصفهان، زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، هیدروکربن سنگین و ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا و نرمال هگزان پالایش نفت شازند در رینگ داخلی بورس انرژی ایران دادوستد شد.

در این روز بیش از ۸.۴۴۴ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۶۶۵ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

کد مطلب 5257705

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