به گزارش خبرنگار مهر مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: رینگ داخلی و رینگ بینالملل بازار فیزیکی این بورس، امروز شنبه ۲۹ آذرماه، میزبان چندین عرضه از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهند بود.
بر اساس این گزارش، از مهمترین عرضههای امروز در رینگ داخلی بورس انرژی از نظر حجم، میتوان به عرضه ۱۵ هزار تن سیاو شرکت پالایش نفت امام خمینی، ۴ هزار تن زغالسنگ شرکت زغالسنگ پرورده طبس، ۲ هزار تن زغالسنگ شرکت کانیکربن طبس و هزار و ۵۰۰ تن بنزین شرکت پتروشیمی ایلام اشاره کرد.
همچنین از دیگر عرضههای مهم امروز در رینگ داخلی، عرضه ۱۵ هزار تن سیاساو شرکت پالایش نفت امام خمینی و ۵ هزار تن نفتای شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم در نظر گرفته شده است.
بورس انرژی ایران با عرضه منظم این محصولات، نقش مؤثری در شفافسازی معاملات و تأمین نیاز صنایع به حاملهای انرژی ایفا میکند.
نظر شما