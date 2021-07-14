اندازه گیری قند خون با بزاق دهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان مشغول تولید انبوه محصولی بر ای اندازه گیری قند خون هستند که سنجش این شاخص را برای افراد دیابتی سادهتر میکند.
محققان دانشگاه نیوکاسل در استرالیا با کمک یک نوار غیر تهاجمی روشی ساده و بدون درد برای سنجش گلوکز خون فرد ابداع کردهاند که از بزاق دهان کمک میگیرد.
اگر این ابزار عرضه شود افراد مبتلا به دیابت دیگر لازم نیست با استفاده از دستگاههای فعلی و زدن سوزنی در نوک انگشتانشان قند خون را کنترل کنند. بلکه آنها میتوانند نوار مذکور را روی زبانشان قرار دهند و چند دقیقه منتظر بمانند تا نتیجه سطح قند خون روی اپلیکیشنی در موبایل نمایان شود.
این پروژه تاکنون بودجهای ۶.۳ میلیون دلار استرالیایی از دولت این کشور دریافت کرده تا واحدی برای تولید انبوه کیتهای تست مورد نیاز در آزمایشهای بالینی را بسازد.
ساخت این واحد از سال جاری آغاز میشود و کیتها نیز از ۲۰۲۳ میلادی تولید میشوند. پل دستور پروفسور فیزیک در دانشگاه نیوکاسل این تحقیق را رهبری کرده است.
به طور دقیق این نوار یک حسگر زیستی است و میتواند واکنشهای شیمیایی یا زیستی را ردیابی کند. این نوار شامل ترانزیستورهای نازکی حاوی اکسیداز گلوکز است.
هنگامیکه ابزار روی زبان قرار میگیرد اکسیداز گلوکز موجود در آن با گلوکز در بزاق واکنش نشان میدهد و نوعی پراکسید هیدروژن میسازد.
در مرحله بعد این ماده به یون های هیدروژن تجزیه میشود که یک سیگنال الکتریکی ارسال میکنند. اپ موبایل این سیگنال را ردیابی میکند و نشان میدهد.
جالب آنکه مواد الکترونیکی در ترانزیستور جوهر هستند به عبارت دیگر میتوان نوار تست را با هزینه اندک و چاپ ساخت.
جوهر به کار رفته در نوارها دارای ذرات نیمه رسانه است بنابراین طراحیهای الکترونیک را میتوان با کمک پرینتر جوهر افشان چاپ یا دانلود کرد.
پس از عرضه تجاری، میتوان هر نوار تست را به قیمتی اندک از داروخانهها تهیه کرد.
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