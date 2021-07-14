شمسایی شرط مدیر فوتسالی برای رفع محرومیت را تایید کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، لغو بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتسال و تورنمنت بین المللی صدرا با حضور تیم‌های خارجی چند هفته پیش سر و صدای زیادی به پا کرد و باعث شد تا برنامه ریزی های آماده سازی تیم ملی فوتسال قبل از حضور در جام جهانی لیتوانی به مشکل بخورد.

خبرگزاری مهر روز پنجم تیرماه در گزارشی به بخشی از دلایل لغو این بازی‌ها اشاره کرد. در این گزارش به نقش مدیر محروم فوتسالی در این ماجرا اشاره و از کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال خواسته شد در این مورد شفاف سازی کنند. این مدیر از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ابتدا به پنج سال محرومیت محکوم شده بود و سپس گفته شد که این محرومیت در کمیته استیناف به سه سال کاهش یافت.

بعد از گذشت بیش از دو هفته از انتشار این گزارش و اعلام شرط عجیب این مدیر، در نهایت یک مقام رسمی در کمیته فوتسال آن را تایید کرد.

وحید شمسایی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران که اخیراً به عنوان عضو کمیته فوتسال و معاون رئیس این کمیته انتخاب شده است، در گفتگویی اعلام کرد که شرط مدیر محروم فوتسالی واقعیت داشته است.

شمسایی در این خصوص با کنایه به این مدیر گفت: «مانند برخی دوستان نیستم که می‌گفتند به عشق کشور کار کردند و هزار تومان نگرفتند، اما بازی دوستانه را به شرطی هماهنگ می‌کردند که محرومیت خودشان تمام شود! کسی که کشورش برای او مهم باشد، نمی‌گذارد چیزی سد راه شود.»