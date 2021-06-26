شرط عجیب مدیر فوتسالی/ بازی تدارکاتی تیم ملی در قبال رفع محرومیت!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مدیران فوتسال ایران در تیر ماه ۱۳۹۸ از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به مدت پنج سال از تمام فعالیت‌های فوتبال و فوتسال محروم شد. بعدها گفته شد کمیته استیناف، این محرومیت را به سه سال کاهش داده است.

هرچند این مدیر در دوران محرومیتش با یکی از باشگاه‌های لیگ برتری همکاری می‌کرد و کمیته اخلاق به آن واکنشی نشان نداد، اما جدیدترین اقدام این مدیر، تلاش برای رفع محرومیتش با ارائه یک شرط عجیب بوده است.

این فرد قصد داشت در برگزاری تورنمنت بین المللی صدرا به میزبانی استان فارس و در دعوت از تیم‌های خارجی به اسپانسرها و کمیته فوتسال کمک کند.

تیم ملی فوتسال ایران که باید شهریور در جام جهانی لیتوانی شرکت کند، به بازی تدارکاتی نیاز مبرم داشت و روی تورنمنت صدرا برای تقابل با بعضی از کشورهای مختلف حساب باز کرده بود.

این مدیر در گفتگو با بعضی از مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال خواهان لغو محرومیتش برای همکاری با این مجموعه و دعوت از تیم‌های خارجی شده بود. هرچند مذاکراتی هم با بعضی از کشورها صورت گرفته بود اما فدراسیون در نهایت با خواسته این مدیر مخالفت کرد و شرط رفع محرومیتش را که از سوی کمیته اخلاق اعمال شده بود، نپذیرفت.

بعد از مخالفت فدراسیون فوتبال با این درخواست، بازی‌های پیش بینی شده برای تیم ملی فوتسال به تدریج منتفی شد. تیم‌هایی چون ونزوئلا، ارمنستان و حتی آنگولا اعلام کردند در تورنمنت صدرا شرکت نمی‌کنند و چند روز بعد دیدار تدارکاتی با ژاپن هم لغو شد.

کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال هنوز اعلام نکرده‌اند که آیا ارتباطی بین مخالفت با درخواست این مدیر محروم و لغو بازی‌های تدارکاتی وجود دارد یا خیر. آیا پشت پرده لطمه خوردن به تیم ملی فوتسال و از دست دادن چند بازی تدارکاتی در راه جام جهانی منافع شخصی وجود داشته است؟