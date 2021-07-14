به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر بیان داشت: همزمان با نزدیک شدن به ایام پایان فصل رقابت‌های فوتبال در لیگ برتر و سایر لیگ‌های معتبر کشور، افزایش فعالیت مجرمانه افراد سود جو در جهت راه اندازی سایت‌های پیش بینی، شرط بندی و قمار افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در این رابطه به منظور مقابله با این تحرکات مجرمانه بیش از ۱۰۰ کارگروه ویژه در پلیس فتا ناجا و سایر رده‌های استانی و شهرستانی به صورت شبانه روزی تمامی تحرکات مجرمانه این حوزه را رصد کرده و برخورد قضائی با مجرمان در اولویت برنامه‌های عملیاتی پلیس فتا ناجا قرار دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: تا کنون اعضای ۱۱ باند که مشغول تبلیغات و فعالیت مجرمانه در این حوزه بودند مورد شناسایی قرار گرفتند و ضمن توقیف وجوهات غیر قانونی، متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ پاشایی بیان داشت: تعدادی از مربیان و مدیران فوتبالی کشور نیز ضمن مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با پلیس فتا ضمن در اختیار قراردادن مدارک، مستندات و شواهد انجام این پدیده ناشایست و مجرمانه که تأثیر نامطلوبی بر نتیجه‌گیری تیم تحت اختیار آنان گذاشته، تقاضای رسیدگی و نظارت از سوی پلیس فتا را دارند که این رویه با جدیت در حال پیگیری است و رصدهای پیش دستانه در راستای برخورد با این فعالیت غیر قانونی تشدید شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به شهروندان توصیه کرد: با توجه به تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضائی متشکله در پلیس فتا مشخص شده است هیچ گونه سودی برای شرکت کنندگان در این فعالیت مجرمانه و غیر قانونی در کشور وجود ندارد و مجرمان در این حوزه پس از دریافت وجوهات مختلف از فریب خوردگان دیگر پاسخگوی آنان نخواهند بود و از این طریق از طعمه‌های خود کلاهبرداری می‌نمایند.

این مقام انتظامی از هموطنان و به خصوص جوانان و نوجوانان خواست: به هیچ عنوان فریب این تبلیغات دروغین و فریبنده را نخورند و خانواده‌ها نیز نظارت بیش‌تری بر عملکرد سایبری فرزندان خود اعمال کنند و در صورت لزوم با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir موارد مشکوک را گزارش کنند.