به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در این منطقه از نور خورشید و انرژی باد برای تولید ۵۰ گیگاوات انرژی استفاده شده و از این طریق ۳.۵ میلیون تن هیدروژن سبز یا ۲۰ میلیون تن آمونیاک در سال تولید خواهد شد.

با اجرای این طرح، پروژه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر ۴۵ گیگاواتی قزاقستان که چند هفته قبل اخباری در مورد اجرای آن با همکاری آلمانی‌ها منتشر شده بود در رتبه دوم اهمیت قرار خواهد گرفت.

توجه به تولید هیدروژن سبز با توجه به ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دی اکسیدکربن در جو زمین افزایش یافته است. قرار است تا سال ۲۰۵۰ جهان به طور کامل از انتشار گازهای گلخانه‌ای رهایی یابد و باتری‌های فعلی نمی‌توانند انرژی مورد نیاز کشتی‌ها، کامیون‌ها و هواپیماها را تأمین کنند. لذا هیدروژن سبز جایگزینی مناسب تلقی می‌شود و از آن می‌توان در صنایع تولید فولاد هم استفاده کرد. پیش بینی می‌شود هیدورژن سبز جایگزینی مناسب برای زغال سنگ و نفت هم باشد.

وسعت قطب تولید هیدروژن سبز استرالیا ۱۵ هزار کیلومتر مربع خواهد بود و یک صحرای بزرگ صخره‌ای و سرخ رنگ در نزدیکی شهر کال گورلی استرالیا به این کار اختصاص می‌یابد. انتظار می‌رود تکمیل سرمایه گذاری برای اجرای این طرح تا سال ۲۰۲۸ طول بکشد.