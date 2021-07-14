به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نشر صاد، کتاب «زندگی با دورریختنیهای کمتر» به قلم تارا باتن با ترجمه سعید نصیری در ۱۲۶ صفحه و در دو نسخه الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.
تارا باتن در این کتاب مصرف آگاهانه را به خوانندگانش میآموزد. وی میگوید: «خانه و زندگیمان پر شده از چیزهایی که ناامیدمان میکنند.» اگر میخواهید کمتر خرج کنید و بفهمید چه چیزهایی را واقعاً نیاز دارید و چه چیزهایی به دردتان نمیخورد، این کتاب میتواند برایتان مفید باشد.
یکی از بهترین ویژگیهای این کتاب، کاربردی بودن آن است. تارا باتن در این اثر، علاوه بر شرح فلسفه «گردآوری آگاهانه» و خرید هدفمند، در بخشهای مختلف آن اختصاصاً به توضیح برنامهریزی برای خرید، مقاومت در برابر خرید بدون فکر، یافتن سلیقه شخصی خود به جای پیروی از مد و اموری از این دست میپردازد. او نکات مفیدی را در مورد نحوه شناسایی محصولات مرغوب و بادوام مطرح کرده است و توصیههای معقول زیادی ارائه میکند. در طول کتاب با تمرینهای ساده و آزمایشهای ذهنیای آشنا خواهید شد که کمک میکنند تحت تأثیر آدمهای معروف نباشید، چیزهایی را که به دردتان نمیخورند، شناسایی کنید و بتوانید از اشیائی که به خاطر ارزش احساسی نگهشان داشتهاید اما نهایتاً جز به هم ریختن خانه و زندگیتان کاربرد دیگری ندارند، بگذرید.
تارا باتن نویسنده طرفدار محیط زیست، متخصص سبک زندگی و مؤسس برند موفق BuyMeOnce است که کار آن کشف و معرفی مرغوبترین و بادوامترین محصولات دنیا و تلاش برای تغییر نحوه خرید کردن مردم جهان است. او در اولین کتاب خود «زندگی با دورریختنیهای کمتر» که یکی از پرفروشترینهای آمازون بوده، به نقد فرهنگ مادیگرایی پرداخته است و روش ساخت یک زندگی خلوت اما باکیفیت را به خوانندگان خود معرفی میکند.
نسخهی کاغذی «زندگی با دورریختنیهای کمتر» را میتوانید با قیمت ۲۹,۰۰۰ تومان از سایت نشر صاد به نشانی Saadpub.ir تهیه کنید و نسخه الکترونیکی اثر نیز با قیمت ۱۴,۵۰۰ تومان قابل دریافت از پلتفرم طاقچه است.
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