کتاب «رویاهای رنگی یک کور مادرزاد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «رویاهای رنگی یک کور مادرزاد» به قلم سلمان کریمی در ۲۵۰ صفحه و دو نسخه الکترونیکی و کاغذی به همت نشر صاد منتشر شد.

این رمان با اشاره به برخی حوادث پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸، تشابه و تفاوت خاستگاه‌ها، بنیان‌های فکری، آرزوها و آرمان‌های دو نسل از جوانان ایران را به چالش می‌کشد.

رمان «رویاهای رنگی یک کور مادرزاد» به قلم سلمان کریمی روایت آرزوها، دلتنگی‌ها، گم‌گشتگی‌ها و دغدغه‌های اجتماعی دو نسل از جوانان ایران است که سعی در اصلاح جامعه مطابق آمال و آرزوهای خود دارند.

نسخه کاغذی کتاب «رویاهای رنگی یک کور مادرزاد» را می‌توانید با قیمت ۵۸ هزار تومان از سایت نشر صاد به نشانی Saadpub.ir تهیه کنید و نسخه الکترونیکی اثر نیز با قیمت ۲۹ هزار تومان قابل دریافت از پلتفرم طاقچه است.