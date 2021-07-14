انتشار فراخوان پژوهشی سازمان سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، فراخوان پژوهشی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری منتشر شد، در این فراخوان «معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی» برای دومین سال متوالی، اولویت های پژوهشی کاربردی سینمای ایران را با رویکرد میان رشته ای از ۱۵۰ سینماگر، ۵۲ دانشکده و پژوهشکده، بیش از ۶۰ پژوهشگر و استاد دانشگاه، بخش های مختلف سازمان سینمایی، کلیه اصناف و انجمن های سینمایی و خانه سینما جویا شده و منتشر کرده است.

«اقتصاد سینما»، «کودک و نوجوان و سینما»، «اثرات تحولات فناورانه بر سینما»، «سیاست گذاری سینما (تولید، محتوا، کپی رایت، بودجه و ...)» و «ادبیات و فیلمنامه و سایر هنرهای مربوط به سینما»، محورهای پژوهشی سازمان سینمایی هستند که ذیل هر یک از آنها، اولویت های مختلفی اعلام شده است.

همچنین در این فراخوان اعلام شده پایان نامه هایی که به اولویت های ذکر شده بپردازند و یا در چارچوب محورهای پنج گانه به صورت خلاقانه به یکی از نیازهای کاربردی سینمای ایران پاسخ دهند، در مقطع کارشناسی ارشد تا سقف ۵۰ میلیون ریال و در مقطع دکتری تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

در انتهای این فراخوان از کلیه مراکز علمی و پژوهشی، اساتید، پژوهشگران، طلاب و دانشجویان برای همکاری در تحقق اهداف پژوهشی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، دعوت به عمل آمده است.

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